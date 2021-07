El proyecto de interconexión eléctrica con Ceuta, que afecta a los términos municipales de La Línea y San Roque, suma nuevos rechazos. Adelante Andalucía ha rechazado la instalación de la subestación eléctrica en Puente Mayorga, calificando tal decisión de "despropósito", en palabras de la parlamentaria andaluza Ángela Aguilera, que ha anunciado que va a pedir explicaciones en el Senado y a exigir al Gobierno que descarte esta ubicación.

Así, ha registrado una iniciativa en el Senado para que el Gobierno explique de manera pormenorizada si efectivamente es voluntad de Red Eléctrica Española y del Gobierno español poner una subestación eléctrica justo al lado de los vecinos de Puente Mayorga. En concreto, la pregunta al Gobierno recuerda la situación anterior, en la que La Línea sería el municipio afectado por esta instalación y cómo el proyecto cambia para ubicar esta infraestructura en Puente Mayorga, donde estaría a escasos 50 metros de la barriada Nazaret, donde además también se encuentra un colegio de educación infantil. "No sólo es un error la incorporación de un tercer cable en el Estrecho sino que se haga, pasándole la pelota a unos vecinos que llevan décadas conviviendo con industrias pesadas".

Aguilera destaca que, tanto en la primera propuesta de REE como en la de ahora, "sigue existiendo un evidente impacto medioambiental, así como un claro perjuicio a la salud pública en la barriada de Puente Mayorga, zona saturada de implantación industrial, como el resto de la Bahía de Algeciras". Además, "el proyecto de subestación eléctrica no supone ningún impacto significativo de creación de empleo, en una comarca donde existe un paro estructural del 40%". "Lo que necesitan los ciudadanos de Puente Mayorga no son subestaciones eléctricas, sino políticas de empleo, un modelo de transición ecológica sostenible que genere empleo y riqueza, no a costa de la salud ni la seguridad de los vecinos", ha insistido.

"El Campo de Gibraltar no puede asumir ni una agresión medioambiental y de salud pública más. Exigimos al Gobierno que descarten esta ubicación y que se realicen inversiones para que Ceuta posea autosuficiencia energética, con una planta de energía alternativa que supla su déficit energético", ha apostillado.