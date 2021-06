Un grupo de vecinos de La Línea, con apoyo de ciudadanos de otros puntos del Campo de Gibraltar, han secundado en la mañana de este sábado la tercera protesta contra el proyecto de ubicación de una subestación eléctrica en la zona de Los Portichuelos y un cable de conexión submarino para abastecer a Ceuta, ambos promovidos por Red Eléctrica de España (REE).

Convocados por la plataforma Unidad por La Línea y con el apoyo expreso del Ayuntamiento de la localidad, los participantes han trasladado en esta ocasión sus reivindicaciones al propio monte donde se ha planteado la construcción de la infraestructura. En la anterior cita, el pasado 24 de abril, optaron por una concentración en el núcleo urbano, mientras que la primera convocatoria, promovida por colectivos ecologistas, también fue en el entorno natural.

En este caso, la movilización se ha hecho coincidir con el Día Mundial del Medio Ambiente y los manifestantes han partido sobre las 11:00 desde la playa de Torrenueva hasta la playa de Santa Clara, a donde han llegado sobre el mediodía tras corear cánticos y eslóganes contra el proyecto durante el camino.

El alcalde, Juan Franco, ha participado nuevamente en la jornada junto a varios ediles de su equipo de gobierno como Helenio Fernández. También ha secundado la convocatoria el portavoz del grupo socialista, Juan Chacón. Y desde otros puntos del Campo de Gibraltar, han estado presentes el alcalde de Castellar, Adrián Vaca, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Juan Lozano, y su vicepresidente, Daniel Perea.

Los manifestantes, desde vecinos a título particular a grupos como la Flavi, el Círculo Podemos del Campo de Gibraltar o los colectivos ecologistas, han vuelto a mostrar pancartas en las que rechazan el proyecto por estimar que cercena la capacidad de desarrollo de la única zona no urbanizada del término municipal. La plataforma SOS Campiña de Jimena o los agricultores de Castellar igualmente han apoyado la convocatoria. En estas otras dos localidades hay igulamente movimientos ciudadanos en contra de la implantación no ordenada de parques fotovoltaicos por sus consecuencias sobre la gestión del suelo.

En el punto de encuentro final, las intrvenciones han corrido a cargo de Unidad por La Línea, con un nuevo manifiesto de rechazo a la obra en el que se ha insitido en que no se han tenido en cuenta las anteriores servidumbres del municipio y el impacto negativo que este proyecto provocaría en uno de los pocos enclaves con potencial de desarrollo para generar empleo en la localidad. "La Línea no es patrimonio exclusivo del Estado", han subrayado para reclamar ser parte activa del proceso y la toma de decisiones por influir en el futuro del municipio.

Juan Franco, que desde el primer día fue impulsor de esta oposición a las intenciones de REE, ha agradecido a los participantes su movilización y recordado que desde la ciudad se tiene la mano tendida a Red Eléctrica para la búsqueda de ubicaciones alternativas.

"En este caso, o en el municipio hermano de Castellar, los ciudadanos se ven sometidos a decisiones que se acaban adoptando en Madrid y Sevilla. O vaya usted a saber dónde. Tienen que venir al territorio, a conocer la realidad que tenemos y las posibilidades que tenemos. Y, sobre todo, para que la situación de los que aquí vivimos sea mejor y no generar un destrozo que puede acabar costando 50 puestos de trabajo y el futuro de unos terrenos que son la única zona que tenemos de expansión natural. Unos terrenos que pueden acabar viéndose con una subestación, un mazacote de cables y torres que acabarían condenando nuestro futuro, nuestro futuro medioambiental, nuestro futuro de desarrollo turístico y hotelero o cualquier posibilidad de que esta ciudad pueda crecer y generar puestos de trabajo que, en definitiva, es lo que tanta falta hace", ha dicho Franco, megáfono en mano.

Franco ha confiado en que la tercera movilización sirva para que Red Eléctrica reconsidere sus planes "y que vayamos encontrando puntos de entendimiento donde se conjugue la búsqueda de la sostenibilidad ambiental". Franco ha insistido en que los ciudadanos están a favor de la energía fotovoltaica, y de que se planteen alternativas a la contaminante central térmica de Ceuta, "pero no que para resolver esas cuestiones ambientales no se tengan en cuenta las necesidades de los que estamos aquí", ha concluido.