Sobre las 11:30 de la mañana ya se palpaba un ambiente en el recinto ferial de Castellar de la Frontera que no se vivía en este emplazamiento desde la última feria celebrada en el municipio, allá por 2019, la cuál no pudo repetirse ni el año pasado ni el actual por las restricciones derivadas de la pandemia del coronavirus. Pero este domingo, más que festivo, lo que había era un espíritu reivindicativo. Los agricultores chisparreros habían salido a las calles de la localidad para protestar por el trazado planteado de las líneas de evacuación de los proyectos fotovoltaicos que se pretenden instalar en Jimena, además de una subestación eléctrica, y que afectarían a 97 parcelas.

La música estaba presente, pero las casetas y las atracciones de feria fueron sustituidas en esta ocasión por más de una treintena de tractores que hicieron rugir sus motores para protestar contra un trazado eléctrico que según los agricultores y los responsables municipales harán peligrar el futuro económico de Castellar, sustentado principalmente en el cultivo de los aguacates y de los cítricos.

"Protestamos contra el tendido eléctrico de las plantas fotovoltaicas y la subestación que se quiere instalar en el Pinar del Rey. Eso supone expropiaciones a agricultores que tendrán que abandonar sus parcelas, con la pérdida de puestos de trabajo, lo que va en detrimento de Castellar. Hay trazados alternativos para instalar esos cables", explica Juan Salido, uno de los agricultores afectados.

La concentración, promovida desde al Ayuntamiento que dirige Adrián Vaca, ha contado con prácticamente todos los alcaldes del Campo de Gibraltar, a excepción del regidor de San Roque, Juan Carlos Ruiz-Boix, y el de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Una hermandad entre los dirigentes municipales de la comarca entre los que se encontraba Juan Franco, alcalde de La Línea, que también mantiene otra lucha, en este caso contra el proyecto de Red Eléctrica para la instalación de una subestación eléctrica en la finca de Los Portichuelos, en el término municipal linense.

En apoyo a Castellar también acudieron a esta marcha tractorada muchos agricultores de Jimena, ciudadanos de La Línea, el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Espadas, y militantes de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), cuyo secretario provincial, Miguel Pérez, comentó que el proyecto "es un problema de la comarca". "Sobre un mapa se trazan proyectos sin tener en cuenta el futuro de los pueblos del Campo de Gibraltar. La agricultura forma parte del ser de este pueblo, y en las zonas aprovechables quieren poner los 62 postes y la subestación, lo que es una barbaridad cuando existen alternativas", añade el responsable sindical.

Los convocantes y los asistentes dejan claro que no están en contra de la energía solar, sino contra el proyecto tal y como está planteado. "Esto no es una manifestación en contra de las energías renovables, sino contra el proyecto actual. Creo que se deben buscar alternativas y que se busque una solución consensuada, porque hay zonas improductivas en las que se puede trazar el trayecto del tendido eléctrico. Parece que nuestra opinión no cuenta", comenta Manuel Morales, un agricultor que ya cuenta en su finca con dos torretas eléctricas y en la que se pretenden instalar cinco más.

"El recorrido del trazado eléctrico afecta a todo Castellar. Hay un compañero al que se le pretende instalar la subestación en su finca, por lo que perderá su trabajo. A los demás nos pretenden instalar apoyos (torretas), por lo que perderemos cultivos. Hay otras alternativas que existen y son viables, con trazados más cortos y menos dañinos. A mí me pretenden instalar un poste que iría en una tramo de naranjos, que tardan entre 10 y 15 años en empezar a producir a pleno rendimiento. Tienen siete años, están a mitad de crecimiento y los perdería", explica Luismi Salido, un joven agricultor de la localidad.

Tras la lectura del manifiesto la marcha, encabezada por el alcalde chisparrero y otros convocantes, recorrió las calles del municipio seguida por más de un millar de asistentes y de los más de treinta tractores en una peculiar romería en la que en este mayo de 2021, en vez de carrozas y farolillos de feria, portaron banderas y pancartas reivindicativas reclamando que se escuche su opinión en un proyecto eléctrico que afecta directamente a su futuro. Una marcha que se anuncia la primera de muchas.