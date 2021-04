Un fuerte temporal de viento, con amenaza de tormenta, ha recibido este sábado a los linenses en el palenque del Parque Princesa Sofía en la primera concentración convocada por el Ayuntamiento de La Línea para protestar contra el proyecto de Red Eléctrica de España (REE) que pretende instalar una subestación en Los Portichuelos y un cable de conexión submarino hacia Ceuta.

Desde un rato antes de las 12:30, la hora fijada para la convocatoria, numerosos vecinos se han acercado hasta la explanada del parque pertrechados con ropa de abrigo y paraguas para hacer frente al mal tiempo. Poco a poco, el número de asistentes ha ido creciendo hasta llenar el recinto.

El alcalde, Juan Franco, y la concejal de Medio Ambiente, Raquel Ñeco, han intervenido brevemente junto a los portavoces del PSOE, Juan Chacón, y La Línea 100x100, Helenio Fernández. El portavoz del PP, Juan Carlos Arriaga, no ha podido asistir por motivos laborales, según ha explicado Franco.

"Se nos ha planteado un problema en la ciudad. La subestación cercena la única posibilidad de expansión del municipio. Y provocaría daños al medio ambiente en el único espacio libre que nos queda. Se nos maltrata. Hemos intentado llegar a un entendimiento, pero no se está cumpliendo. Por eso hemos empezado con las alegaciones y ahora, en la calle", ha dicho Franco, tras agradecer la presencia a todos los movilizados pese a lo desapacible de la mañana.

Un grupo de personas pertenecientes a la plataforma Unidad por La Línea ha alternado consignas en contra de Red Eléctrica y a favor del desarrollo de la ciudad. "La Línea sí, cable no", se ha escuchado desde la escalinata del palenque conforme se engrosaba el número de congregados. "La Sierra Carbonera, no la tocarán", con la entonación del No nos moverán, ha sido otro de los mensajes lanzados en el Princesa Sofía.

Juan Franco ha indicado que esta ha sido la primera concentración, a la que seguro seguirán más para demostrar "la unidad de acción en un camino largo". "Continuaremos con esta lucha todos juntos por el bien de nuestra ciudad", ha concluido el alcalde, entre aplausos.

Franco, que desde el primer día fue el promotor de esta oposición a las intenciones de REE, ha agradecido la movilización. El alcalde había solicitado los días previos la presencia de la sociedad civil, representantes políticos y sindicales y de todas las instituciones locales para demostrar unión. E incluso una hora antes de la convocatoria, ante el aguacero que se avecinaba, el propio Franco avisó a través de sus redes sociales de que la concentración seguía en pie para evitar la pérdida de fuelle por el mal tiempo.

El socialista Juan Chacón ha mostrado la total adhesión de su grupo en contra del proyecto de REE. "Luchamos contra un proyecto que pretende hipotecar nuestro futuro", ha subrayado. Helenio Fernández, portavoz del grupo del gobierno local, ha recordado la fortaleza de La Línea como pueblo capaz de resistir ante la adversidad. "Aguantaremos lo que haga falta. No nos van a vencer", ha subrayado.

La concejal de Medio Ambiente, Raquel Ñeco, ha calificado como "injusto" el proyecto de Red Eléctrica por suponer una servidumbre más para la ciudad. "La Línea es la única ciudad del arco de la Bahía sin industria pesada como para que tenga que ser la víctima de las necesidades de otras ciudades", ha subrayado. Sobre Ceuta, Ñeco ha insistido en que se deben buscar alternativas para garantizar su suministro energético.

"Las administraciones no tienen en cuenta nuestra singularidad. La Línea no se va a quedar de brazos cruzados", ha apuntado Ñeco, quien ha abogado por una revolución energética alternativa al modelo propuesto por REE.

El Consistorio ha planteado esta misma semana alegaciones al proyecto, basadas en los informes medioambiental y jurídico elaborados por la consultora Geambiental y el despacho de abogados Jiménez-Casquet, alegaciones que están a disposición de los ciudadanos.