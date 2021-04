Las alegaciones a la subestación en La Línea se basan en que es la peor alternativa de las cuatro propuestas

Las alegaciones que el Ayuntamiento de La Línea ha presentado a la instalación de una subestación de Red Eléctrica de España (REE) en Los Portichuelos para llevar electricidad a Ceuta se basan, entre otros aspectos, en que se trata de la peor de las cuatro alternativas que se barajaban en el proyecto inicial. Así lo han explicado este lunes Javier Jiménez-Casquet, responsable de Jiménez-Casquet Legal, que ha elaborado el informe jurídico en el que se sustentan las alegaciones junto al estudio ambiental, realizado por la consultora Geambiental, representada por Carmen Domínguez Ares, y Cristina Sempere, de Estudio Seguí, encargado de la redacción del nuevo PGOU de la ciudad. En la presentación de las alegaciones, el alcalde, Juan Franco, ha anunciado la convocatoria de una concentración de rechazo a la subestación el próximo sábado, 24 de abril, a las 12:30 en el parque Princesa Sofía.

Las tres ubicaciones alternativas descartadas por REE están en el término municipal de San Roque: dos junto a la cantera de La Doctora y una, en El Higuerón, al oeste de la carretera de acceso a La Línea. En las alegaciones se alerta de que la instalación en Los Portichuelos es incompatible con el Plan General de Ordenación Urbana de La Línea y con el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar y afectaría a la Puerta Verde, al paisaje y a la salud y al bienestar de la población.

El regidor ha indicado que las alegaciones se han presentado este lunes, dos días antes de la finalización del plazo, y que cualquier persona podrá consultarlas a través de la web municipal. Franco ha recalcado el "rotundo rechazo" del Consistorio a la instalación de la subestación en el municipio y ha indicado que las alegaciones se basan en los estudios elaborados expresamente para ello.

Javier Jiménez-Casquet considera en el estudio jurídico que la justificación de la elección de la ubicación es "débil" y alerta de los graves perjuicios "para un municipio con una extensión muy limitada", ya que la zona está reservada para un futuro desarrollo turístico. "Las otras alternativas están en zonas que no van a tener un desarrollo turístico y en otro municipio con condiciones socioeconómicas mejores, donde consideramos que el perjuicio es mucho menor", ha explicado.

El abogado ha incidido en la importancia de esgrimir todos los aspectos posibles por la vía administrativa para poder tener argumentos si el recurso pasa a la vía de lo contencioso-administrativo.

Carmen Domínguez Ares ha recordado que han pasado muchos años desde que se planteó una subestación para dar abastecimiento a Ceuta con tres alternativas: una en Tarifa, otra en Algeciras y una tercera entre San Roque y La Línea. Las dos primeras fueron descartadas por afectar a Zonas de Interés Comunitario (ZEC) y dentro de la tercera se establecieron cuatro subalternativas.

"La 1 y la 2 están en San Roque, junto a la cantera. Son dos eriales, al lado de la carretera, y aparentemente, sin realizar un estudio, no son sitios de mucho valor. La tercera también está en San Roque, en una zona más vegetada, junto a la carretera del Higuerón, y la cuarta está en Los Portichuelos", ha explicado.

Domínguez Ares ha recordado que Los Portichuelos es "la joya de la corona del Ayuntamiento" como lugar que genere empleo en el futuro. "No solo no es la mejor alternativa, sino que es la peor con diferencia. El Ayuntamiento nos ha encargado un estudio muy técnico que ha determinado que es una zona zona muy importante de flora y fauna, con una gran cantidad de mamíferos y un gran valor paisajístico. Además, es una zona que ha sufrido muchos incendios forestales, por lo que no puede haber un cambio de sus hasta que pasen bastantes años. Por eso, en el PGOU se clasifica como terreno no urbanizable con reserva", indica".

Cristina Sempere ha afirmado que la instalación de la subestación va en contra "de la planificación territorial urbanística y en contra de lo que dice el PGOU". Además, ha indicado que los suelos propuestos en San Roque "no tienen un uso previsto en el Plan del Territorio del Campo de Gibraltar", mientras que Los Portichuelos "tienen previsto un desarrollo turístico de baja densidad en el futuro".

La representante del estudio que redactó el PGOU de La Línea también incide en que los suelos de las otras tres alternativas son "no urbanizables sin protección". "El POT no prevé circunstancias en ellos, y en uno, el PGOU de San Roque contempla su uso como vertedero de residuos", destaca.