Adelante Andalucía pide a Landaluce que exija a la Junta mejoras en materia de sanidad

La portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto, ha solicitado este lunes al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que demande a la Junta mejoras en materia sanitaria para hacer frente a la pandemia en el Campo de Gibraltar: "Landaluce parece más un militante del PP que el alcalde de Algeciras, ya que no ha llegado ni una sola queja desde Algeciras a la Consejería de Salud desde que gobierna el Partido Popular", ha afirmado Nieto. Landaluce, por su parte, ha indicado que ha reclamado "a la Diputación, la Junta y el Gobierno central inversiones en todas las materias, y le informo que no le he visto reclamando a sus compañeros de partido que apoyen algún proyecto de Algeciras o que solucionen el problema del Ingreso Mínimo Vital, del que Podemos hacía gala y ha cobrado una ínfimo porcentaje de personas en la provincia de Cádiz”.

La parlamentaria de Adelante Andalucía considera que la solución al colapso sanitario que sufren las dos Áreas Sanitarias del Campo de de Gibraltar, con especial presión en la Oeste, pasa por decisiones políticas y poner a disposición de los hospitales más recursos públicos, a lo que el alcalde ha respondido: "Estamos en contacto con el Consejero de Salud y Familias casi a diario, con la delegada y la subdelegada de la Junta y con la Delegada Territorial de Salud, y fruto de esa coordinación y de las medidas aplicadas son los datos que mejoran en cuanto a infectados por la Covid-19, pero no querrá usted culparme a mí como alcalde de Algeciras de la existencia del virus, en todo caso, cúlpele a sus compañeros de Podemos y al Partido Socialista, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, de los retrasos en reconocer que existía una pandemia, de las medidas que no aplicaron a tiempo o incluso del reparto de vacunas, que no se está haciendo de una manera equitativa”.

La formación política ha querido además respaldar las reivindicaciones de la Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública, con cuyos miembros mantuvo, junto al portavoz municipal, Javier Viso, una reunión el pasado viernes. Nieto ha afirmado que Adelante Andalucía "se ha hecho eco de todas las demandas de la sociedad civil" a través de una iniciativa parlamentaria presentada en la Comisión de Salud del Parlamento.

El presidente de los populares ha reseñado que la Junta de Andalucía "ha realizado obras en el Campo de Gibraltar en menos de dos años en hospitales y centros sanitarios, que siempre han sido reclamadas por este alcalde y sus compañeros a la Junta, y que seguiremos reclamando independientemente de quien gobierne, sin importar tintes ni colores políticos, porque la sanidad es un asunto muy serio como para utilizarlo políticamente para ocupar páginas en la prensa, que no son ocupadas por trabajar por y para los ciudadanos de esta ciudad".

Vacunación

La parlamentaria también se ha referido al Plan de Vacunación y ha denunciado que “no es de recibo que personas de más de 80 años estén siendo llamadas a vacunarse a centros de salud fuera de su municipio, en muchos casos a kilómetros cuando en su localidad hay ambulatorios donde podrían hacerlo tal y como se hace con la campaña de la gripe”. Por ello, Adelante Andalucía ha presentado una petición a la Vicepresidencia de la Junta para que se revise.

Brexit

Nieto ha asegurado que su grupo va a estar muy pendiente del Plan de Contingencias para el Campo de Gibraltar anunciado por la Administración autonómica a raíz del Brexit. “La Junta comienza a hablar ahora de su preocupación por la recuperación económica, pues a ver si es verdad y se comienzan a ver las inversiones anunciadas en dicho plan. Además de los problemas estructurales de la comarca, hay carencias en sanidad, educación, justicia e incluso en comunicaciones entre los ocho municipios”.