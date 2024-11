Stoichkov: "Mi sueño es retirarme en la Balona"

El delantero sanroqueño Juan Diego Molona Stoichkov, que en la actualidad defiende los colores del Alavés en Primera división, ha confesado este viernes que su “ilusión” y su “deseo” es retirarse en la Real Balompédica Linense, de la que salió catapultado al fútbol profesional con un traspaso al Real Mallorca en 2018- El atacante ha advertido, empero, que esa posibilidad de volver a enfundarse los colores del equipo de La Línea "aún queda lejos".

“No descarto para nada retirarme en la Balona, aunque claro, ahora lo veo un poco lejos porque estoy aquí, en Primera, me ha costado mucho llegar y quiero disfrutarlo, pero mi idea y mi sueño es poder retirarme allí”, dijo el atacante en declaraciones a Gloria Masallá en Radio Algeciras de la Cadena Ser, que el próximo jueves, día 21, entregará una de sus uvas 2024, la deportiva, al futbolista, un acto al que no podrá asistir por sus compromisos con el equipo vitoriano. Stoichkov ya recibió un premio similar de la Mancomunidad de Municipios en 2022.

Stoickov jugó dos temporadas y media en la Balompédica, en la que anotó goles imborrables, como aquel que materializó, con el diez a la espalda, partiendo desde la frontal de su propio área, al Lorca Deportiva en enero de 2018. Después jugó siete temporadas en Segunda con el Real Mallorca, el Alcorcón, el Sabadell y el Éibar, con los que materializó 77 goles, y el pasado verano por fin encontró su ansiado hueco en Primera con el Alavés, con el que ya lleva disputado una docena de partidos.

“Me siento bien, es algo por lo que venía peleando desde pequeño”, confesó el futbolista de San Roque. “Me ha costado mucho, no me lo han puesto fácil, he tenido que demostrar muchas cosas en categorías inferiores, también en Segunda, marcando goles muchos años, quedándome también a la puerta de poder subir con el Éibar y seguramente por eso lo valoro mucho, estoy disfrutándolo mucho y estoy muy contento”.

Preguntado por las personas a las que debe agradecer su éxito deportivo, respondió: “A mi familia, sobre todos a mis padres y a mi mujer, que es la que me aguanta día a día y la que está siempre ahí, apoyándome, cuando las cosas no van bien. Todos ellos han sido un pilar fundamental para que hoy pueda estar en Primera división”.

Stoichkov también se refirió a la presencia constante de futbolistas de relieve, naturales de San Roque en la élite del balompié nacional, por la que ya se han paseado jugadores de la talla de Manolo Mesa y Adolfo Aldana, quienes alcanzaron la internacionalidad. “Es que es algo muy bonito, porque yo cuando era pequeño y veía a Manolo Mesa y a Aldana, que incluso estuve en su casa, veía como un sueño poder vivir todolo que ellos experimentaron, pero ahora lo estoy viviendo y lo estoy valorando, pero todavía me queda mucho para conseguir lo que lograron ellos, aunque estoy trabajando para hacerlo y estoy en el camino”.