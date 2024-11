Fran Alcoy advierte a su Águilas que "necesita ganar" a una Balona "con una clasificación engañosa"

El entrenador del Águilas CF, Fran Alcoy, entiende que después de una victoria en seis encuentros y de cosechar una derrota en Jerez ante el Xerez Deportivo su equipo, que este domingo (12:00) recibe a la Real Balompédica en Lorca en duelo de la duodécima jornada del grupo IV de Segunda Federación, necesita “ganar ya” porque “no tiene margen de error”. Alcoy advierte a los suyos que la Balona, penúltima, tiene “una clasificación engañosa”.

El preparador no esconde que el Águilas hizo “un mal partido” en su último desplazamiento, aunque matiza que “a lo mejor no mereció perder” en el que entiende que fue “el ecuentro tonto de la temporada”.

“Ahora toca apretar los dientes, acachar la cabeza, trabajar y ganar; ganar ya el domingo porque casi no tenemos margen de error”, asume el preparador en sus declaraciones prepartido, aunque recuerda que su equipo tiene un partido aplazado, el que disputará el próximo miércoles, día 20, en Orihuela. “Es un comodín, que nos puede brindar la posibilidad de dar un salto en la clasificación”.

“Lo dicho, hay que ganar, porque hemos empatado muchos partidos y hay que sumar de tres en tres para no descolgarnos y pensar que si puntuamos el miércoles, nadie más lo va a hacer”, insiste. “No somos los únicos que no estamos a la altura que se esperaba; también están en esa situación Orihuela, San Fernando y la propia Balona. Todos partimos con aspiraciones y ninguno está bien clasificado, pero no hay que perder de vista que faltan 24 jornadas y que esto es muy largo”.

“Todos hemos visto equipos que en diciembre estaban en lo más alto y han descendido y viceversa”, defiende. “Sin ir más lejos ahí está el caso del Orihuela la temporada pasada, que estaba en descenso y se quedó a un partido de ascender por mala suerte”.

“Repito, esto es muy largo, hay que estar tranquilos, pero también es verdad que hay que ganar y nosotros no estamos llevando una regularidad en los puntos que conquistamos”, abunda.

“Necesitamos mostrar personalidad, carácter, estar tranquilos, asumir responsabilidades, todo eso que muchas veces cuando tienes una clasificación mala te merma, porque el jugador no deja de ser una persona que tiene emociones y cuando vas bien clasificado todo resulta más fácil”, analiza.

“Cuando las cosas se tuercen a cualquier equipo le merma, no solo al Águilas, porque la gente tiene, entre comillas, miedo de que las cosas no salgan bien y que la situación empeore”, explica el entrenador del conjunto murciano. “Por eso es tan importante mostrar tranquilidad, personalidad, asumir responsabilidades, sacar lo mejor de cada uno, preocuparse por el proceso, que es el partido, no por el resultado, porque el resultado no lo controlas muchas veces, así que la misión es jugar de la mejor forma posible y que el resultado te venga”.

Preguntado por el hecho de que el partido no se escenifique en El Rubial, cuyo césped está siendo resembrado, y sí en el Artés Carrasco de Lorca, respondió: “No es igual jugar en nuestro campo que no hacerlo. Éste es nuestro campo, donde juegas cada dos semanas, donde entrenas, tu vestuario, tu gente, tu afición, tu entorno... es indudable que no es lo mismo”.

“Pero eso no puede servir de excusa”, advierte. “Al final, eso hay que estar por encima de eso, vamos a jugar en un campo en muy buenas condiciones, en el que muchos equipos quisieran jugar y como no se puede hacer otra cosa…”

El míster acabó su comparecencia pidiendo a la afición que se desplace a Lorca y apoye al equipo porque llega un rival “que aunque pueda parecer lo contrario por la clasificación, es un equipo con las mismas expectativas” que el suyo.

“Puede que sea un rival con problemas en la clasificación, pero eso es engañoso, no deja de ser un gran rival que nos va a generar muchos problemas y va a ser importante la capacidad de juego que tengamos, nuestra intensidad, nuestro hacer las cosas bien, y sobre todo el apoyo de nuestra afición”.