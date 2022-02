Romerito: "Era un partido muy disputado y muy difícil, donde lo importante era puntuar"

El técnico de la Real Balompédica Linense, Antonio Ruiz Romerito, se mostró satisfecho por volver de Sanlúcar con un punto tras empatar con el Atlético Sanluqueño (0-0). Una muestra, para el entrenador de la Balona, de la dificultad que entraña la segunda vuelta de la competición donde "se estrechan las diferencias" entre los equipos.

"Un partido muy complicado. El Sanluqueño en la primera parte estuvo mejor que nosotros. En la segunda mitad corregimos y tuvimos más opciones", resumió. "Era un partido muy disputado y muy difícil, donde lo importante era puntuar y sacar algo positivo, además de tener el golaveraje ganado al sanluqueño", agregó.

Para el técnico albinegro, el encuentro fue una muestra de la fortaleza de los equipos en casa que está siendo común en la segunda vuelta de la temporada. "Viene a refrendar lo que nos espera. Nosotros vamos a ser así en casa, los demás también, y las diferencias que hubo en la primera vuelta entre los equipos se estrechará. No era normal la distancia que había entre unos y otros. Ya no es tan fácil puntuar como en la primera vuelta, por lo que tenemos que mejorar e ir semana a semana", según Romerito, con la mente ya puesta en el Llagostera.

Sobre Koroma, Romerito indicó que el jugador solo pudo entrenar adecuadamente en la última semana. Aún así, apuntó, entró al terreno de juego por su capacidad de generar opciones. "Le faltó el físico y la verticalidad", apuntó.

"El gol que metimos, fuera de juego o no, es donde debía estar el delantero para meterla. No estuvimos con suerte en ese sentido", agregó. Para Romerito, su equipo mejoró en el ataque en la segunda parte, donde tuvo las opciones a vista del técnico tras no haberse adaptado a la intensidad del Sanluqueño en la primera mitad.

El entrenador de la Balompédica enfatizó que en las semanas que restan de competición, se buscará "seguir sumando y mejorar el golaveraje".