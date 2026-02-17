El petardazo nuestro de cada ascenso...

La plantilla de la Balona 2010-11, un día antes de afrontar el encuentro con el Tudelano que le dio el ascenso

La Real Balompédica Linense cosechó el pasado domingo un empate (y gracias) en su visita al Castilleja CF que no sólo le aparta del liderato del grupo X de Tercera Federación, sino que ha encolerizado –por la imagen ofrecida, más incluso que por el marcador– a gran parte de su hinchada. Pero la historia y la hemeroteca demuestran que toda campaña que la Balona ha terminado logrando el ascenso ha tenido su particular petardazo. En cada uno de ellos, como ahora, todo parecía perdido. Y el tiempo demostró que es bueno mantener la calma cuando el barco se sale de su rumbo. Vaya, que puestos a ser optimistas, el escarnio del domingo en Santiponce es casi un buen presagio.

No hace falta más que recurrir a los cuatro últimos ascensos del equipo de La Línea para demostrar que esa imagen idílica que, con el paso de los años, la memoria popular guarda de aquellas andaduras no siempre coincide exactamente con la realidad.

La temporada 1998-99, después de haberse salvado in extremis en la precedente, la Balompédica estaba completando una trayectoria de ensueño. Después de perder con el desaparecido Atlético Lucentino (el actual Ciudad de Lucena) en la tercera jornada, encadenaba veinticuatro partidos sin perder y su balance defensivo era noticia a nivel nacional.

Sin embargo, una derrota en Coria (2-0), otra dos semanas más tarde en Tomares (2-1) y una tercera a renglón seguido en el desaparecido Municipal a manos del Rácing Portuense (0-1) alertaron de que algo estaba sucediendo. Hasta que el sábado de abril, en la jornada treinta y cuatro, el San Fernando le hizo un destrozo a los albinegros, a los que derrotó 1-5.

Jugadores y técnicos de la temporada 1998-99, en un homenaje que recibieron en la Peña Balona

“Los ricos también lloran” narraba Europa Sur. “El San Fernando humilla a la Balona por segundo año consecutivo. El público acaba aplaudiendo a los azulinos, abroncando a los de casa y pidiendo la destitución del entrenador”.

El añorado Ángel Serrano hizo caso a la grada y dos días después relevó a Rafa Escobar de sus funciones. Entregó la responsabilidad del plantel a quien había sido su segundo, Argimiro Márquez, que, con el asesoramiento de Gabriel Navarro Baby, llevó al equipo a Segunda B tras aquella inolvidable noche del empate con el Hellín en un atestado Municipal (2-2).

Temporada 2007-08

La Balompédica no volvería a ascender hasta la andadura 2007-08, aquella que finalizó con el ascenso en el estadio Anduva de Miranda.

Carlos Ríos comenzó la campaña en el banquillo, aunque un tanto señalado por no haber logrado clasificar al equipo el curso precedente para la fase de ascenso.

Tras la jornada diecisiete la Balompédica era sexta, lejos de su objetivo, porque sólo los cuatro primeros jugaban la segunda ronda. Y el sábado veintidós de diciembre se marchó hasta Ayamonte para visitar al noveno clasificado, que le venció por 1-0.

Plantilla de la Balona y acompañantes celebran el ascenso en el Museo el Itsmo, al regreso de Miranda / Paco Guerrero

“Esta vez ni la pedrea”, encabezaba su crónica este periódico, que subrayaba que la actuación del meta David Pérez había evitado una derrota aún más amplia de los linenses. “La Balompédica, sin pegada, encaja su segunda derrota liguera y se sitúa a tres puntos de la cuarta posición”, abundaba. “La ausencia del pichichi Noel en el once inicial enfada a la parroquia albinegra”.

Apenas veinticuatro horas después, Alfredo Gallardo relevó de sus funciones a Carlos Ríos, Baby regresó a casa y, con su inseparable David Rico como asesor, llevó a la Balompédica de regreso a Segunda B.

Temporada 2010-11

Sólo hubo que esperar a la andadura 2010-11. Después de un comienzo un tanto dubitativo, el equipo, que comandaba otra vez Rafa Escobar, protagonizó el primero de sus dos petardazos en la jornada nueve, cuando perdió en El Palmar de Sanlúcar por 1-0.

“La antes conocida como Recia” encabezaba su crónica este medio. “La Balona, sospechosamente perezosa, enseña sus vergüenzas y cae con justicia en El Palmar en un alarde de falta de compromiso y actitud. Los verdiblancos marcan en el 77’ tras una acción letal del ex albinegro Óscar Silva, a la que pone firma Abel Luque, ex de Algeciras y Unión. Carlos Guerra estrella en el larguero el único disparo a puerta de los visitantes en noventa minutos”.

Aquella derrota levantó muchas ampollas y puso sobre aviso a un vestuario preñado de jugadores locales que sabían que a Alfredo Gallardo no le temblaba el pulso para tomar medidas contundentes. Tanto es así que el vestuario se hizo fuerte y enlazó catorce jornadas sin conocer la derrota (once victorias y tres empates).

Alfredo Gallardo y Rafa Escobar, artíficies del ascenso en 2011, se funden en un abrazo

Pero el cinco de febrero, en la vigésimo cuarta jornada, los balonos volvieron a coger una pájara y cayeron 3-0 en Los Palacios, ante un rival que acabó la temporada undécimo. Bien es cierto que aquel resultado provocó mucha menos marejadilla que el primero.

“Un tachón en el expediente”, decían las páginas de Europa Sur. “La Balompédica cae en Los Palacios y pone fin a una racha de catorce jornadas sin perder. Los albinegros encajan el primero en un córner polémico y el segundo en un penalti por mano de Olmo nada más volver del descanso”.

Los albinegros jugaron con el Tudelano la eliminatoria de campeones y, después de perder 1-0 en la ida, celebraron el regreso a Segunda B con un incontestable 4-0.

Temporada 2020-21

El ascenso más reciente, el que permitió a los linenses disfrutar de la temporada fundacional de la entonces Primera RFEF, también tuvo doble ración de fracasos sonoros.

Aquella 2020-21 post-Covid se jugó por una fórmula inhabitual, con dos fases. En la primera generó mucha polémica aquel revés en Tamaraceite de finales de enero (1-0).

“La Balona dinamita su crédito”, advertía la crónica. “Los albinegros caen en Tamaraceite y dejan pasar la opción de engancharse la liga. Los linenses son mejores hasta el descanso, pero solo crean una oportunidad de gol. Tras el tanto local en el 51' se estrellan en la tela de araña de los grancanarios”.

Foto oficial de la Balona 2020-21, la que logró el último ascenso de los albinegros, en aquel caso, a Primera RFEF

Antonio Calderón consiguió revertir la situación, hasta que en la penúltima jornada de esa primera parte de la competición (catorce de marzo) el Algeciras vencía 0-1, lograba el ascenso, lo celebraba sobre el césped del estadio linense y dejaba a la Balompédica pendiente de un hilo en todos los sentidos.

“Sonrisas y lágrimas”, comenzaba el resumen de Alessio González. “El Algeciras vence a la Balona y consuma su ascenso a la Pro. Los albinegros se aferran a sus remotas opciones para la última jornada. Edu Ubis decanta en el descuento un Clásico tenso y con pocas ocasiones”.

Una victoria 1-2 en Marbella, con un gol in extremis de Aly Coulibaly casi desde la línea de fondo, abrió la puerta de la fase por el ascenso de una Balona que lo materializó tres semanas más tarde con un empate en Murcia.