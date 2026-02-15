Así queda la clasificación del grupo X de la Tercera Federación tras la 22ª jornada

La vigésimo segunda jornada del grupo X de la Tercera Federación, la primera tras el parón obligado como consecuencia del paso de numerosas borrascas por Andalucía, le costó a la Balona, que logró un pobre empate en Castilleja de la Cuesta (1-1), el liderato. El Ciudad de Lucena, que goleó al Córdoba B (0-4), fue el encargado de derrocar a los de David Sánchez. Los linenses son ahora segundos. El San Roque de Lepe, que el próximo domingo (13:00) visita el Ciudad de La Línea, protagonizó la otra victoria amplia del fin de semana, sobre el Atlético Onubense (4-0).

El Ciudad de Lucena, que hace quince días dejó pasar la oportunidad de auparse al liderato tras la derrota de la Balona en Ceuta, ha hecho cima este domingo al vencer 0-4 en su visita al Córdoba B. Hugo Fuentes (9'), Alberto García por dos veces (21' y 42') y Rafa Castilla (86’) anotaron los goles.

“Solo hubo un color en el derbi provincial que disputaron en la Ciudad Deportiva el Córdoba B y el Ciudad de Lucena. Los celestes se impusieron con una clara goleada a un filial blanquiverde que no encontró el camino del gol y se estrelló en un gran Froi Leal. Solo se llevaban nueve minutos cuando Hugo Fuentes puso por delante a los de Antonio Jesús Cobos. Los aracelitanos pusieron tierra de por medio antes del ecuador del primer acto con un tanto de Alberto García”, se lee en El Día de Córdoba, periódico, como Europa Sur, del Grupo Joly.

Hugo Fuentes (Ciudad de Lucena) es presionado por Borja y Amin (Córdoba B) / Juan Ayala

“Con el duelo encarrilado por el Ciudad de Lucena, el Córdoba B tuvo un mano a mano para acortar distancias, pero Froi Leal evitó el gol blanquiverde. Antes de llegar al descanso y tras un aviso de Rafa Gálvez, nuevo mazazo para los de Gaspar Gálvez. Alberto García hizo el tercero antes de poner rumbo a vestuarios. Tras el receso, el filial cordobesista intentó meterse en el partido, pero se encontró siempre con el buen papel bajo palos del cancerbero del conjunto lucentino”, añade la información.

“En la recta final del partido, Rafa Castilla hizo el 0-4, gol con el que se cerró el claro triunfo del Ciudad de Lucena frente al Córdoba B. Con esta alegría, el conjunto de Antonio Jesús Cobos, que se coloca líder del grupo X de la Tercera Federación, rompe una racha de dos jornadas seguidas sin ganar lejos de su feudo. Por su parte, el filial blanquiverde encadena ya ocho citas seguidas sin ganar, lo que lo deja a cuatro puntos de la zona de descenso”, finaliza.

Atlético Central, 0- CD Utrera, 0

Otro equipo que podría haber adelantado a la Balona era el Atlético Central, pero se le atragantó el partido con un Utrera que sigue en puestos de descenso.

Los locales llevaron el peso del partido, pero el equipo mostachón se defendió con exquisito orden. La ocasión más clara para el Central llegó en el 85’, pero el larguero impidió que se adelantase en el marcador.

Conil, 1-Dos Hermanas, 3

Los jugadores del Dos Hermanas festejan su triunfo en Conil

Del grupo de arriba, además del nuevo primer clasificado, se impuso el Dos Hermanas, 1-3 en el siempre complicado campo del Conil. Aunque protagonizaron un pequeño bache en enero los que entrena Emilio Fajardo (ex de Balona y Algeciras) han enlazado dos triunfos consecutivos como visitantes y ya están a tres puntos de los de La Línea.

El exbalono Antonio Romero hizo el 0-1 en el 37’ y Lolo Guerrero (ex de la UD Los Barrios) amplió distancias en el añadido de la primera mitad (45+2). Aunque Saúl Romero acortó distancias para los de casa (76’), los nazarenos sentenciaron por medio de Antonio García en el 86’, que anotó un auténtico golazo.

AD Ceuta B, 1- Bollullos, 1

Uno de los partidos de la jornada era el que enfrentaba a un Ceuta B crecido tras vencer a la Balona y al Bollullos, que con un partido menos sigue a tres puntos de los de David Sánchez. El duelo acabó en tablas, lo que corta la racha de dos derrotas como visitantes de los condales.

Una imagen del Ceuta B-Bollullos / Nicol's

“La AD Ceuta FC B se mantiene fuera de los puestos de play off de ascenso después de empatar a uno este domingo con el Bollullos CF, un rival directo. Los blancos adelantaron cerca del cuarto de hora con un gol de Gonzalo Guzmán, pero el conjunto onubense empató de penalti en el 42’, transformado por Fidel”, escribe Javier Navas en la web de la Radio Televisión de Ceuta, en una crónica en la que habla de “partido equilibrado”.

San Roque de Lepe, 4- Atlético Onubense, 0

El próximo rival de la Balona, el San Roque de Lepe, derrotó sin apenas encontrar resistencia al Atlético Onubense, que llegó muy mermado a la contienda.

Víctor (1'), Jhon Córdoba por partida doble (3' y 63’) y Jesuly (79') hicieron los goles de los aurinegros, que encadenan tres victorias y que en casa no pierden desde el 26 de octubre.

Una imagen del San Roque de Lepe-Atlético Onubense

“No compareció el Atlético Onubense en el partido de esta tarde, o no lo dejaron comparecer (4-0). Victoria aplastante del CD San Roque de Lepe por cuatro tantos a cero en el derbi de la provincia ante un primer filial del Decano que antes de que pasaran más de cinco minutos veía en el marcador como ya iban cayendo por dos a cero. No le salió absolutamente nada a los de Raúl Galbarro, tanto fue así que el equipo de Cheli tampoco tuvo que hacer su mejor encuentro para verse muy superior en el marcador”, asegura Canal Costa.

CD Pozoblanco, 1- UD Tomares, 2

La gran sorpresa de la jornada la protagonizó el Tomares, que se mantiene fuera del descenso tras vencer en Pozoblanco. Los cordobeses encadenaban seis partidos sin perder y esta derrota les priva de continuar su escalada hacia la zona de privilegio.

El Pozoblanco-Tomares de este domingo

“El Pozoblanco rompió su racha de seis jornadas seguidas sin perder tras caer derrotado en el Municipal Nuestra Señora de Luna por el Tomares. Los vallesanos siguen sin dar el paso deseado en su feudo, donde no ganan en casa desde el 26 de octubre al Sevilla C”, se lee en El Día de Córdoba.

“Los vallesanos se adelantaron en el marcador por medio de un tanto de Fran Gómez, con el que se llegó al descanso. Tras el paso por los vestuarios, el Pozoblanco no cerró el partido y lo pagó caro. Tras un gol anulado a los pozoalbenses, el Tomares niveló el pleito con una diana de Amaya. Los hispalenses se vinieron arriba y en la recta final del pleito Iván Navarro logró el gol de la remontada sevillana”, añade.

Chiclana CF, 1- Cádiz Mirandilla, 1

El sábado se jugó un solo partido, el Chiclana – Cádiz Mirandilla, cuya peculiaridad fue que se escenificó en el Huerta Mata debido al mal estado del césped del Municipal de Chiclana.

Los visitantes se adelantaron en el 60' merced a un tanto de José González, pero el Chiclana igualó en el 63' con una diana de Cubero. Tras la diáspora de jugadores del filial cadista al Sanluqueño, se siguen produciendo debuts en los amarillos, esta vez le tocó a Jack, que sumó sus primeros minutos en la quinta categoría del escalafón nacional.

Coria, 1- Sevilla C, 1

En otro duelo provincial el Coria no pudo abandonar el liderato, aunque firmó tablas con el Sevilla C.

Antonio Soriano adelantó al filial en el 26’, pero los ribereños no se dieron por vencidos y encontraron su recompensa en el 74’ con un tanto de Álvaro Arquellada. Los de casa estrellaron un disparo en la cruceta y pidieron con insistencia un penalti.

Los resultados de la vigésimo segunda jornada del grupo X de Tercera Federación, han sido:

Los resultados de la jornada 22 en el grupo X de la Tercera Federación

La clasificación después de 21 partidos, en espera de que se celebren los partidos aplazados de la jornada pasada, queda así: