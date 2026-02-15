El tiempo da una tregua al sur de Andalucía tras el largo tren de borrascas

Después de varias semanas encadenando borrascas con lluvias intensas y fuertes vientos, el sur de Andalucía y el Campo de Gibraltar entra por fin en una fase de clara mejoría meteorológica. La comarca afronta una semana marcada por el tiempo estable, con cielos mayoritariamente despejados, aunque con temperaturas mínimas a la baja y sin lluvias a la vista, según las previsiones de los principales modelos y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La retirada de la última borrasca, Oriana, y la llegada de altas presiones permiten que el sol vuelva a ser protagonista en las localidades de la comarca, ofreciendo un respiro muy esperado tras un febrero especialmente duro en lo meteorológico.

Días de sol, temperaturas suaves y sin lluvia

El lunes y el martes se presentan con cielos poco nubosos, alguna nube baja a primera hora y temperaturas mínimas a la baja. Las máximas se moverán entre los 17 y los 19 grados, mientras que las mínimas rondarán los 10. El viento de poniente soplará de moderado a débil.

El miércoles continuará la estabilidad, con algo más de nubosidad alta, pero sin precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán muy similares y el viento seguirá presente, especialmente en la costa.

El jueves será una jornada de transición, con intervalos de nubes, ambiente templado y una probabilidad de lluvia del 65%.

Fin de semana con tiempo seco

Para el viernes y el fin de semana, el escenario más probable es que continúe el tiempo seco, con sol, algunas nubes y temperaturas algo más bajas, con mínimas de 7 grados en el litoral y de 4 en el interior del Campo de Gibraltar.

Solo a partir del domingo o comienzos de la próxima semana algunos modelos empiezan a detectar un posible aumento de la nubosidad y una ligera opción de chubascos, aunque esta tendencia aún es incierta y deberá confirmarse en los próximos días.

Un respiro muy necesario

Esta tregua meteorológica llega en un momento clave para la comarca, especialmente para el sector agrícola y ganadero, muy castigado por las lluvias persistentes, así como para los municipios que aún evalúan los daños en caminos rurales, infraestructuras y zonas inundables.

Tras semanas marcadas por los nombres de Francis, Leonardo, Nils y Oriana, el sol vuelve a abrirse paso en el Campo de Gibraltar, ofreciendo una pausa muy necesaria antes de posibles nuevos cambios de tiempo.