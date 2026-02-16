El Balona-Coria, el miércoles 11 de marzo a las 19:00

La Real Balompédica Linense y el Coria Club de Fútbol han cerrado el acuerdo para jugar el miércoles 11 de marzo a partir de las 19:00 en el estadio Ciudad de La Línea el encuentro de la vigésimo primera jornada del grupo X de la Tercera Federación que fue aplazado por la Federación Andaluza el pasado 8 de febrero como consecuencia de los temporales que azotaban toda Andalucía.

Ya hay fecha y hora para el Balona-Coria. El conjunto ribereño ha aceptado finalmente la propuesta de los albinegros y se jugará el 11 de marzo, aunque eso sí, a pesar de tratarse de un día laboral, a las 19:00. El objetivo es evitar que los visitantes regresen demasiado tarde a casa, ya que muchos de los integrantes del plantel deben atender a la mañana siguiente a sus obligaciones laborales. Ese pretexto evita, además, que el encuentro coincida con los de la jornada de Champions, que comenzarán a las 21:00.

La fecha del encuentro supone, en principio, un respiro para el equipo albinegro, que tendrá que afrontar una semana con tres compromisos pero sin salir de casa. El domingo 8 (o quién sabe si el sábado 7 para disponer de más tiempo para descansar) recibirá al Atlético Onubense en el Ciudad de La Línea, el miércoles jugará con los corianos y el domingo 15, con la UD Tomares.

La confirmación de la Federación Andaluza del horario del Balona-Coria

Por su parte, el Coria comenzaría la semana visitando al Cádiz Mirandilla y después de pasar por La Línea de la Concepción recibiría al Dos Hermanas CF en el estadio Guadalquivir.

De esta vigésimo primera jornada, que fue aplazada en su totalidad, ya se ha jugado un encuentro, el que enfrentó al Cádiz Mirandilla con el Conil CF y que se resolvió con triunfo visitante por 0-1.

Además, ya hay otros dos duelos con fecha anunciada, ambos el miércoles día 25 y tanto en uno como en otro tendrá puestos sus ojos la Balompédica, ya que participan rivales directos en la pelea por el título –y por ende el ascenso directo– y los puestos de play-off. A las 17:00 se jugará el Dos Hermanas-Atlético Central y a las 19:15 el Ciudad de Lucena-Chiclana CF.