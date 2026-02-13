La Balona pretende jugar el partido aplazado con el Coria el miércoles 11 de marzo

La plantilla del Coria, esta semana durante la visita a un club boxístico local

La Real Balompédica Linense ha propuesto al Coria CF que el encuentro de la vigésima jornada del grupo X de Tercera división que fue aplazado el pasado fin de semana debido a las condiciones meteorológicas adversas se dispute el miércoles 11 de marzo. El conjunto ribereño, que parece no estar muy por la labor, aún no ha dado una respuesta definitiva a esa propuesta.

En caso de que los clubes no lleguen a un acuerdo, lo que en principio deberían hacer antes de las 23:59 del próximo lunes, la decisión corresponde al Comité de Competición de la Federación Andaluza, que ha establecido el 1 de abril como fecha tope para que esté finalizada la jornada 20, que fue suspendida en su totalidad.

La Balona pretende jugar ese 11 de marzo porque supondría disputar tres encuentros consecutivos en casa en ocho días y, al no tener que viajar, disponer de mayor tiempo para prepararlos. El domingo 8 recibiría al Atlético Onubense en el Ciudad de La Línea y el 15, a la UD Tomares.

Por el contrario, el Coria comenzaría la semana visitando al Cádiz Mirandilla y después de pasar por La Línea recibiría al Dos Hermanas en el estadio Guadalquivir.

De esa vigésima jornada ya se disputó el pasado miércoles el duelo entre el filial del Cádiz y el Conil CF, resuelto con victoria visitante por 0-1.

Ya hay dos encuentros fijados para el próximo miércoles día 25, ambos relevantes para los intereses de la Balompédica: el Dos Hermanas-Atlético Central (17:00) y el Ciudad de Lucena-Chiclana (19:15).