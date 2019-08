El centrocampista linense de la Real Balompédica Jesús Méndez no se entrena con la primera plantilla y deberá permanecer en reposo absoluto al menos entre cuatro y seis semanas después de que le haya sido diagnostica una pericarditis. El jugador, que no había sido sometido a pruebas médicas como los integrantes de pleno derecho del primer equipo, se confiesa "preocupado".

Méndez participó en el amistoso que la Balona disputó el pasado lunes en Los Barrios. "Al final sentía un dolor fuerte en el pecho, pero no le di importancia, pensé que era algo muscular y lo dejé pasar", recuerda.

"Al día siguiente en el entrenamiento ya tuve que renunciar al último tramo porque el dolor era fortísimo, así que cuando vinimos de Marbella [donde el equipo albinegro se ejercita] me fui directamente para el hospital, me hicieron las pruebas y me confirmaron que tengo pericarditis", detalla.

"Ahora todavía me molesta cuando hago algunos gestos y no me queda más que esperar que pasen los días y dentro de cuatro o seis semanas me harán nuevas pruebas y según como haya ido la evolución, ya veremos si puedo volver a entrenarme o tengo que esperar más, pero lo que me pregunto es qué hubiese sucedido si el partido en Los Barrios llega a durar diez minutos más", se lamenta.

Las enciclopedias médicas definen la pericarditis como "la inflamación y la irritación del pericardio, la membrana delgada con forma de saco que rodea el corazón".

"A menudo, la pericarditis causa dolor en el pecho y, a veces, otros síntomas. El dolor agudo en el pecho asociado a la pericarditis se produce cuando las capas irritadas del pericardio se frotan entre sí", explica el texto.

"Por lo general, la pericarditis comienza de forma repentina, pero no dura mucho tiempo (aguda)", abunda.

En marzo de 2018 la Balompédica ya vio como uno de los que entonces era su jugador, Luis Madrigal, tuvo que abandonar la actividad deportiva durante un tiempo por una dolencias bastante similar, la miocarditis.

El zaguero sevillano no volvería a jugar aquella temporada, pero después ha seguido con su trayectoria profesional con absoluta normalidad y ha vestido las camisolas de Peña Deportiva, Atlético Sanluqueño y Talavera de la Reina.

El internacional español del Real Madrid Dani Carvajal atravesó en 2017 una situación idéntica a la que sufre ahora Jesús Méndez y ha vuelto a competir.