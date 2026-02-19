Cinco jugadores de la Balona, a una tarjeta de la sanción

La Real Balompédica Linense afronta en el próximo mes un tramo decisivo de la competición, en la que ahora ocupa el segundo puesto del grupo X de Tercera Federación. Los albinegros disputarán cuatro encuentros en casa y uno fuera, en Pozoblanco. Una situación favorable que contrasta con el peligro de que sus jugadores sean sancionados, ya que cinco de sus futbolistas están a una cartulina de ser inhabilitados por el Comité de Competición de la Federación Andaluza: los defensas Chey, Julio Algar y Pedro Morillo, el centrocampista Tomi Lanzini y el atacante Álvaro González.

Después de verse descabalgada de la primera plaza como consecuencia de dos desplazamientos casi estériles (derrota en Ceuta y empate en Santiponce ante el Castilleja), la Balona se ve obligada a forzar la máquina. Para el primero de sus encuentros, el que le mide al San Roque de Lepe el próximo domingo (13:00), el entrenador no tendrá bajas por sanción.

Uno de los aspectos que hace apenas unas semanas pasó factura a los albinegros fue la sanción de hombres que venían siendo casi insustituibles. En la memoria de todos los aficionados está la factura que el equipo pagó en Utrera por la baja de Pedro Morillo, quien había sido expulsado una semana antes frente al Dos Hermanas. Los linenses encajaron tres goles y firmaron tablas ante un rival de la parte baja.

Es cierto que con la llegada de los refuerzos de enero la zaga ha quedado bastante más apuntalada, ya que Ángel Mancheño y David Muñoz se antojan ahora relevos de garantías en los costados. La posible ausencia de Julio Algar sería más preocupante, sobre todo si se produce mientras Diego Domínguez continúa recuperándose de su lesión. La Balona se quedaría con solo dos centrales puros (Marlone Foubert y el linense Ismael).

Tomi Lanzini, que ya se perdió un encuentro tras ser expulsado en Chiclana, se encuentra en el dique seco como consecuencia de una lesión y cuando vuelva estará a una sola tarjeta de volver a ser sancionado.

Completa la relación de apercibidos Álvaro González, que parecía estar en su mejor momento pero a quien el técnico, David Sánchez, decidió, de manera sorpresiva para muchos, relegar al banquillo el pasado domingo en la visita al Castilleja.