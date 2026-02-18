¿Por qué se juega el Balona-San Roque de Lepe el domingo a las 13:00?

La Real Balompédica Linense disputará su encuentro de la vigésimo tercera jornada del grupo X de Tercera Federación frente al San Roque de Lepe en el Ciudad de La Línea, el próximo domingo, 22 de febrero, a una hora tan inhabitual como las 13:00. Una decisión ya de por sí extraña, pero que lo es aún más al tratarse de un domingo de Carnaval, con numerosas actividades en las calles de la ciudad desde poco después del mediodía.

Con independencia de que la postura final sea más o menos acertada, la directiva que encabeza Andrés Roldán no fijó el horario del partido de manera arbitraria, sino basándose en una serie de circunstancias.

El equipo lepero y la Balona acordaron antes de verse las caras en la primera vuelta que ninguno de los dos encuentros se jugaría a las 12:00 para evitar un madrugón. Y es que un autocar privado tarda alrededor de cuatro horas en recorrer los 315 kilómetros que separan y Lepe.

Los onubenses cumplieron en la primera mitad de la competición. El duelo del 12 de octubre arrancó a las 17:30. De manera que los albinegros estaban obligados (siquiera moralmente) a mantener su compromiso.

Descartado el mediodía, otra opción que manejó el club anfitrión era jugar el encuentro en horario vespertino, pero el domingo a las 16:15 está fijado el Barcelona-Levante, y muchos aficionados (y abonados) han sugerido en más de una ocasión a los dirigentes que eviten que coincidan los encuentros del equipo de David Sánchez con los del Barça y Madrid.

Por estas razones, Balona y San Roque se enfrentarán a las 13:00. Se espera, al menos, la presencia de la hinchada visitante, ya que las peñas han organizado una excursión que incluye desplazamiento y entrada por 35 euros.