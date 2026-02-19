El San Roque de Lepe se viste con piel de cordero antes de visitar a la Balona

El San Roque de Lepe llegará el próximo domingo (13:00) a La Línea para enfrentarse a la Real Balompédica después de encadenar tres victorias consecutivas que le han aupado a la sexta posición, a un punto de los puestos de play-off del grupo X de Tercera Federación y a cuatro de su próximo rival. Los aurinegros tratan de rebajar la euforia que existe en su entorno y el capitán, Francis Ruiz, insiste en que el objetivo sigue siendo alcanzar cuanto antes los 40 puntos que certifican la salvación. Un discurso muy similar al que deja oír su técnico, José Manuel González Ortiz Cheli.

El DNI de Francis Ruiz recuerda que tiene 37 años, lo que no le impide ser titularísimo. Aunque jugó en el Ayamonte, la Olímpica Valverdeña, el Dos Hermanas y pasó por la cantera del Betis, donde hizo carrera fue en Cartaya. Volvió en el verano de 2024 a la que ya había sido su casa y ahora ejerce de capitán y portavoz.

El zaguero compareció en el programa Foro Deportivo de Canal Costa, y aunque subrayó el buen trabajo colectivo, “la solidez defensiva y la confianza que ha ganado el equipo en las últimas jornadas”, no se salió un ápice del discurso de la modestia.

“El objetivo es alcanzar los 40 puntos. Mientras nos vaya bien vamos a seguir con ese discurso”, dejó claro. “Ojalá lo logremos a comienzos de marzo y entonces tendremos que fijar otro como equipo y como club”.

“Estamos en una situación que al principio no pensamos que pudiésemos alcanzar, pero competimos cada partido, estamos dando lo mejor de cada uno y con eso le estamos dando alegrías a nuestra afición”, dijo.

“Cada vez nos estamos soltando más en ataque, porque en defensa nos avalan los números, y además estamos recuperando efectivos, que siempre es importante”, añadió.

El capitán entiende que el hecho de que en el vestuario exista “una base de gente del pueblo” está favoreciendo a los aurinegros. “Los que somos de Lepe le transmitimos a los compañeros lo que supone este club y eso en un vestuario siempre importa”.

Francis Ruiz asegura que en el apartado económico y de estabilidad está viviendo en el San Roque “la mejor situación” de toda su carrera. “Cobrar entre los días uno y cinco de manera puntual es un privilegio en esta categoría”.

El capitán sostiene que la visita a La Línea supone “un partido difícil” pero insiste en que los onubenses mantendrán su línea de humildad y trabajo que les está generando tantos éxitos.