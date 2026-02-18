La Balona y el calor del hogar

La Real Balompédica Linense puede, si no determinar, sí al menos encauzar su futuro en la presente edición del grupo X de Tercera Federación en apenas 21 días. Los que transcurrirán entre este próximo domingo, veintidós de febrero, y el domingo quince de marzo. En ese periodo la Balona disputará cuatro encuentros en el Ciudad de La Línea y solo uno en ruta, en concreto en Pozoblanco.

Las últimas dos salidas consecutivas en las que ha cosechado una derrota (en Ceuta) y un empate (en Santiponce ante el Castilleja), no han derrocado a la Balompédica de su condición de mejor viajero del grupo, pero sí que han sembrado muchas dudas sobre el rendimiento de un líder que se ha dejado la primera plaza en esos dos viajes. Ahora, si el tiempo no lo impide como decían los clásicos, los albinegros afrontan una parte generosa del calendario.

Es el momento de que el equipo de David Sánchez se haga fuerte en casa, donde es cierto que no pierde desde la primera jornada de liga (ante el Chiclana), pero también que ha cedido tres empates y sólo dos veces ha sido capaz de ganar por más de un gol. Unos números que apenas le dan para ser el octavo de su competición como local.

Lo que viene por delante

Por mor del partido aplazado con el Coria, los linenses comparecerán cuatro veces ante sus aficionados en un periodo muy corto de tiempo. Y las tres últimas, ante rivales envueltos en la pelea por evitar el descenso a la División de Honor Andaluza.

El ciclo arranca el próximo domingo veintidós de febrero, cuando los que dirige David Sánchez reciban a partir de las 13:00 a un San Roque de Lepe que llega al alza.

Una semana después, en principio el domingo uno de marzo, la Balompédica viajará a Pozoblanco, donde el conjunto del Valle de Los Pedroches no gana desde que el 26 de octubre derrotó al Sevilla C. Desde entonces acumula tres victorias y tres empates.

Tras ese doble compromiso, llegará la que los linenses aspiran a que sea su semana fantástica, ya que jugarán tres encuentros en ocho días.

Ese ciclo comienza el ocho de marzo (o el sábado siete, está por ver), fecha en la que llegará a La Línea el Atlético Onubense.

El filial del Recre cuenta en sus filas con dos exbalonos, David Pecellín –su máximo artillero con cinco goles– y el tarifeño Álex Cantera. Ha perdido en sus dos últimos viajes, a Coria (2-1) y a Lepe para medirse al San Roque (4-0).

El miércoles once (19:00) llegará al coliseo linense el colista Coria, que después de diez desplazamientos aún no conoce el triunfo como visitante. Apenas ha sido capaz de sumar dos puntos de 30 posibles.

Por último, el domingo quince de marzo, la Balompédica recibirá al Tomares, que en estos momentos es el equipo que marca la permanencia, con tres puntos de ventaja sobre la zona de descenso.

Pero ojo, que eso no es del todo exacto, porque en virtud de los equipos que desciendan de Segunda Federación, siempre existe la posibilidad de que se produzca un descenso en cascada.

El conjunto tomareño eso sí, ha ganado en dos de sus cuatro últimos viajes, el más reciente, en Pozoblanco.