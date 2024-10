Amargo empate de la Balona (2-2)

Nada, que no hay manera. La Real Balompédica enlaza otra semana más sin ganar. Sin ganar y sin dar señales de mejoría, que igual es hasta más graves. Los albinegros arrancaron un empate a dos en Jerez ante un Xerez DFC (el que fue fundado en 2013) tan animoso, constante y ordenado como justito en recursos. Al que precisamente por eso hay poco o nada que reprocharle. El equipo de La Línea, que en esta jornada tenía más motivos que nunca para buscar el triunfo, se dejó igualar dos veces después de marcar en dos de sus tres llegadas con peligro al área rival. La igualada en un escenario tan ilustre como Chapín ni siquiera es insípido. Es amargo porque deja a los de Miguel Rivera no solo en descenso, sino a tres puntos de los puestos de permanencia. De una salvación marcada por el Atlético Antoniano. Si sí, la Balona está a tres puntos del modestísimo Antoniano, que tiene como entrenador, por cierto, a un exalbinegro, Diego Galiano, con el que los linenses charlaron el pasado verano.

Cuánto y qué peligrosamente recuerda este comienzo liguero al de la campaña 2022-23, aquella en la que la Balompédica dio con sus huesos en esta Segunda Federación a la que es mejor no ponerle apellidos para que no te cierren la cuenta. Cinco jornadas suma la otrora Recia -que en verano se autoproclamó candidata a pelear por todo- siendo un equipo amorfo, vulnerable, al que se le atraganta la más mínima adversidad. No es que la primera jornada fuese brillante, pero al menos ganó. Ni siquiera la esperada entrada de Ale Hernández en la sala de máquinas le dio ese puntito futbolístico que tanto necesita. Solo João Pedro destacó a ratos. Mientras Jack Harper sigue peleándose arriba contra los molinos de viento. Está solo, desesperantemente aislado. Así es complicadísimo que haga más goles.

Hasta cuatro cambios había introducido Miguel Rivera en busca de la piedra filosofal. Fran Serrano después de verse obligado a jugar dos veces de lateral derecho, ocupó su demarcación en el centro de la retaguardia, en detrimento de Fran Moreno, que pareció pagar los platos rotos de la coladera ante el Don Benito. Ale Hernández disfrutó, como queda reflejado, de su primera titularidad. Alberto Fuentes, al que ya no quedan dudas de que le han asignado el papel de patito feo, se cayó en beneficio de Fran Carbiá. Y por último João Pedro ocupa la plaza de José Antonio González.

El Xerez DFC salió como lo hace un equipo necesitado. Le metió ritmo al comienzo del duelo. Se acercó dos veces con aviesas intenciones, pero sin tino. La primera vez que los de La Línea merodeó el área rival Harper se las ingenió para capturar un córner. Lo botó Connor Ruane y lo remató, solo en el segundo palo, Fran Carbià. Ya tenía la Balona el partido donde lo quería. Si haber hecho nada del otro mundo, pero donde lo quería.

Con el 0-1 llegaron los mejores minutos albinegros. Ya el Xerez DFC no tenía tanta soltura. Ya le costaba más a Pepe Rincón entrar por su banda. Hasta que llegó el 39’. Un centro desde la banda y un cabezazo en plancha sin que nadie ni siquiera estorbase. En fin.

En el tramo final de la primera entrega los dos equipos tuvieron la suya. Álex Lázaro abortó un disparo desde la frontal de Pepe Rincón y Ale Hernández replicó, pero el balón se mostró esquivo y se fue junto al poste.

Fue entonces cuando se reivindicó João Pedro. El brasileño le echó casta en un pelotazo largo, le ganó la espalda a una defensa que literalmente le estaba pegando bocados y cuando parecía haberse quedado sin espacio se las ingenió para dejar el 1-2 en el marcador.

Y Rafa Escobar en la grada

La Balompédica se fue al descanso con más premio que el méritos. Pero por delante. El técnico local, David Sánchez, introdujo dos cambios para evitar su primera derrota. Repitió movimiento al ratito. En el 59’ dos de los que habían comenzado el duelo en el banquillo Tete y Asier López, aprovecharon la enésima gentileza de la retaguardia balona en este curso para que el segundo devolviese la igualada.

Asier celebra su tanto, mientras Connor Ruane se lamenta en el suelo / Manuel Aranda

Después de eso la Balona enseñó sus vergüenzas. No fue capaz de irse a buscar el partido. Se contentó con el empate. Es verdad que contuvo al conjunto jerezano, que tampoco es que crease ocasiones, pero contra el marco contrario los albinegros se fueron una sola vez. Y para entonces ya habían transcurrido 86 minutos.

Aquí no hay maldiciones que valgan. Hay falta de argumentos futbolísticos. De contundencia defensiva. No tienen nada que ver ni males de ojo ni pócimas sangrientas con que esta Balona sea el segundo equipo más batido del grupo, solo por delante del colista Cádiz Mirandilla. Igualado con el Don Benito, que por cierto le ganó. La realidad es que la defensa hace más aguas que el Titanic. De la ausencia de creación en la medular casi mejor no hablar. A los de arriba tampoco se les puede señalar. Les llega un balón medio (medio) jugable de Pascuas a Ramos.

La Balompédica no tiene otra que ganar al UCAM Murcia (tercero y menos batido del grupo) para que no lleguen medidas drásticas. Si es que no se producen antes, que en medio de estas crisis (porque esto es una crisis con todas las letras, diga lo que diga en un gesto de respeto el entrenador del Xerez DFC) nunca se sabe cuál puede ser el nivel de cabrero del propietario. Si fuese igual que el de la mayor parte de la grada... Por cierto, Rafa Escobar estaba en las gradas de Chapín.