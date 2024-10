Miguel Rivera: "Nos cuesta un mundo, nos falta contundencia"

Miguel Rivera, el entrenador de la Real Balompédica Linense, entiende que su equipo sacó "un resultado positivo" con el empate ante el Xerez DFC en Chapín, aunque lamentó "la falta de contudencia" de los suyos tras dejar escapar una ventaja en dos ocasiones.

Rivera vio "un partido con muchas idas y vueltas" y ofreció su valoración: "Buscamos una idea diferente y parecía que lo estábamos consiguiendo. Nosotros seguimos viviendo en una situación de máxima dificultad, esta vez sabiendo como están nuestros dos delanteros, decidimos ser muy ofensivos. Afortundamente algunas cosas que preparamos salen como ese córner en el que llegó muy bien Carbiá e hicimos el 0-1. Pero después nos faltó esa contudencia. Ahora mismo defensivamente tenemos algunas lagunillas de concentración: te sorprenden con una falta que sacan rápido, entramos en el momento del despiste y se convierte en el 1-1. El equipo, sin embargo, tuvo otra vez reacción y en una galopada increíble de Joao y con toda la dificultad del mundo hace el 1-2", resumió Rivera para continuar.

"Mira que lo hablamos en el descanso, esta vez no, esta vez no, esta vez no, por favor, y la maldición que sigue sobre nosotros. Un balón que tuvimos tres oportunidades para despejar, terminamos con rechaces, el balón muerto y el 2-2", lamentó el míster albinegro.

"Hay que darle a esas cabezas tranquilidad. Sabemos lo que nos está pasando. Esta vez por lo menos conseguimos agarrar un resultado positivo ante un buen rival, trabajado, que se maneja bien con la presión y el estado del terreno. Tenemos que conformarnos con muy poquito cuando trabajamos muchísimo más de lo que conseguimos", manifestó Rivera.

El técnico de la Balona reconoce los problemas que arrastran los linenses: "Nos cuesta un mundo, andamos siempre a remolque. Esta vez nos habíamos puesto por fin delante, pero nos cuesta ser mucho más dominadores de esos tiempos de partido y estamos siendo demasiado débiles defensivamente. Es bastante doloroso. Tenemos que intentar darnos cuenta entre todos que llevamos muchos goles encajados. No terminamos de ser contundentes".

Preguntado sobre si teme que la directiva pueda tomar alguna decisión sobre su situación en el banquillo de la Balona, Rivera contestó: "No, a mí no me han comentado nada en absoluto. Cuando los resultados no salen, es lo de siempre, los mismos estamos siempre ahí, pero no tengo esa sensación porque estamos trabajando muy a gusto desde el club. Si llega un momento de eso, lo verdaderamente importante son los clubes, los entrenadores podemos estar o no estar más o menos tiempo", acabó.