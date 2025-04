'Locales', un paseo fotográfico por la idiosincrasia de Tarifa

Tarifa/La fotógrafa Melissa Marie ha presentado este fin de semana Locales, un libro de retratos en blanco y negro que se zambulle en las raíces de la localidad de Tarifa y sus gentes. En la presentación de la obra participó Paco Guerrero, colaborador de Europa Sur y autor del prólogo.

Melissa es de Canarias y lleva más de 10 años viviendo en Tarifa. Vive el día a día de la ciudad y llegado un momento sintió la responsabilidad de "registrar visualmente" lo que vive, como homenaje a este rincón de Cádiz que le ha dado a su hija y su marido, y donde confiesa que se siente bien tratada.

Melissa descubrió su amor por la fotografía cuando era niña, indagando en las latas de galletas de su abuela, llenas de imágenes antiguas. A partir de ahí fue experimentando con algunas cámaras y retratando a amistades y familiares durante la época de su adolescencia. "No sabía que iba a ser mi pasión hasta que cogí una cámara por primera vez", explicó. Desde entonces no sale de casa sin su compañera de aventuras. Ha participado en exposiciones colectivas y también ha formado parte del Colectivo UFCA, una etapa que ha sido muy importante para ella gracias al fotógrafo Alberto Galán, un profesional imprescindible en la historia de la fotografía de la comarca.

La obra recoge una amplia serie de retratos en blanco y negro de personajes populares de Tarifa. "Me encantan los locales, me he encontrado aquí con personas peculiares y únicas", resumió.