'Locales' un libro de retratos en blanco y negro que se adentra en la verdadera esencia de Tarifa

La ciudad de Tarifa está llena de situaciones particulares, estrechamente ligadas a su idiosincrasia, que no pasan en otro sitio y que, por su calidad cotidiana, pasan desapercibidas. Esas escenas están protagonizadas por personas que saben tratar con los vientos, escuchar a los mares y entender las nubes. De todo ello se ha percatado la fotógrafa Melissa Marie, y por ello está elaborando un libro de fotografías que recoge instantáneas y gestos que la artista no puede permitir que se pierdan.

Melissa es de Canarias y lleva más de 10 años viviendo en Tarifa. Vive el día a día de la ciudad y según nos cuenta llegado un momento sintió la responsabilidad de "registrar visualmente" lo que vive, como homenaje a este rincón de Cádiz que le ha dado a su hija y su marido, y donde confiesa que "me han tratado tan bien."

Melissa llegó a la ciudad por amor. Conoció a su marido en un aeropuerto y decidió darle la vuelta a su vida y cambiar su isla del Atlántico por esta ciudad entre dos mares. Lleva un año involucrada intensamente en "Locales", el proyecto de retratos cotidianos en blanco y negro que su mirada va captando mientras pasea ojo avizor acompañada por su cámara. Aun así, confiesa que esta idea empezó a fraguarse mucho antes, ya que su pasión por la fotografía la acompaña dese pequeña, y al llegar a Tarifa sintió una gran inspiración.

Según nos cuenta los resultados que están tendiendo son muy buenos, "la gente está siendo muy agradable conmigo, muy permisiva. También hay personas más tímidas y retraídas a las que les cuesta estar frente a la cámara, pero la mayoría me dicen que sí. Yo a todas les explico el proyecto." Hay gente a la que le cuesta y prefiere no enfrentarse al momento del retrato, y es que la cámara es un artefacto que impone, pero gracias al cual tenemos registro artístico y documental de nuestra historia.

Lo que Melissa quiere mostrar de Tarifa es su gente, "me encantan los locales, me he encontrado aquí con personas peculiares y únicas." Cuando habla de su proyecto la mayoría le pregunta que por qué lo hace, se sorprenden. Nos reconoce que para ella es algo natural, debido a su relación precos con la fotografía, pero entiende que no todo el mundo esté acostumbrado.

Para la fotógrafa esto es solo una toma de contacto: quiere publicar el libro con su recopilación de instantáneas pero eso no significa que el proyecto haya terminado. Melissa desea continuar con su labor, y es que Tarifa, ubicada entre el cielo y el mar, es infinita. Actualmente este libro está inmerso en una campaña de financiación para poder ser publicado. Si quieres apoyar esta obra que retrata la Tarifa del presente en toda su esencia, puedes aportar tu granito de arena pinchando en este enlace.

Este libro está compuesto exclusivamente por fotografías de la artista. Según nos confiesa, ella prefiere el lenguaje visual al de las palabras. Su trabajo estará acompañada por el prólogo de un fotógrafo profesional del Campo de Gibraltar que Melissa considera un maestro y un amigo: Paco Guerrero, quien ha formado parte de este medio.

Melissa descubrió su amor por la fotografía cuando era niña, indagando en las latas de galletas de su abuela, llenas de imágenes antiguas. A partir de ahí fue experimentando con algunas cámaras y retratando a amistades y familiares durante la época de su adolescencia. Nos confiesa que "no sabía que iba a ser mi pasión hasta que cogió una cámara por primera vez". Desde entonces no sale de casa sin su compañera de aventuras. Ha participado en exposiciones colectivas y también ha formado parte del Colectivo UFCA, una etapa que ha sido muy importante para ella gracias al fotógrafo Alberto Galán, un profesional imprescindible en la historia de la fotografía de la comarca.

Si das un paseo por Tarifa, es posible que te encuentres a Melissa registrando a través de su lente alguna escena, haciendo algún retrato o buscando el encuadre perfecto. Esta artista experta en captar momentos únicos para que no caigan en el olvido es también una persona muy especial que merece la pena conocer a través de su fotografía.