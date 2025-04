Ibán García es tajante: "En 'Supervivientes' pones a prueba..."

Ibán García comenzó en 2011 haciendo vídeos para Youtube y estudiando Periodismo ya colaboraba en la televisión vasca ETB. Con 3 millones de seguidores en TikTok, fichó por Mediaset para un programa paralelo en de Supervivientes, Infiltrado en Honduras, y ahora regresa a Mitele Plus con otro reality de convivencia, Los vecinos de la casa de al lado, con ex participantes de La isla de las tentaciones.

–¿Cómo se animó a hacer videos? Le cambió la vida.

–Soy autodidacta, fui creando contenidos a través del ensayo/error, con cosas que me gustaban. Las redes me han dado mucha confianza y ahora como presentador cumplo mi sueño de niño. Siento que soy una esponja que aprende en todo momento y me gustan los realities porque me encanta observar. Y también el cotilleo.

–¿Dónde le gustaría acabar en ese sueño?

–Espero que todo llegue y claro que me gustaría presentar un programa en prime time. Las galas de lunes y miércoles de Los vecinos de la casa de al lado se hace en el plató de Supervivientes. Te vienes arriba estando ahí.

–¿Cómo es este reality?

–Era tal el potencial de los que han pasado por La isla de las tentaciones que había que aprovechar esos personajes. En esa convivencia hay reencuentros queridos y no deseados. En Los vecinos de la casa de al lado hay tres apartamentos: Sol, Sombra y Trastero. Los lunes es la gala de nominación y los miércoles, la de expulsión. Hay margen para probar y conocer a esos participantes con las cámaras personalizadas las 24 horas.

–¿Cómo le fue en aquella experiencia en Honduras?

–Estar tan cerca de los participantes te hacían sentir de lleno lo que vivían. Estaba solo con el director de Infiltrado, a mis anchas, con toda la curiosidad.

–¿Es todo más extremo que lo que se ve en la pantalla?

–Mucho más. Cuando estás ahí en la playa las 24 horas el tiempo se puede hacer eterno y las condiciones son muy duras.

–¿Podemos entender lo sufrido por Beatriz Rico o Terelu?

–Más que la supervivencia física lo que pones a prueba es tu mente, el control. En el caso de Terelu yo creo que lo ha hecho muy bien, ha sido un desafío contra ella misma. Supervivientes es una lucha contra ti mismo, si lo pasas mal no hay posibilidad de irte a casa a encontrarte con tu familia, como sucede en nuestro día a día.

–¿Qué espera de sus vecinos?

–Hay mucho material. Es un grupo maravilloso.