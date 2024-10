David Sánchez: "Estoy jodido, dos errores nos han costado goles"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, ha lamentado el empate de su equipo contra la Balona, que le ha impedido sumar la primera victoria de la temporada en Chapín. Los xerecistas siguen sin ganar en casa y el técnico ha manifestado que su equipo está en un momento en que "con muy poco nos hacen goles". Le gustó lo que vio en la primera mitad, pero no así en la segunda y sobre el césped no quiso pronunciarse "porque no me quiero calentar".

Pregunta. David, parece que no hay manera de ganar en Chapín

Respuesta. Eso parece. Enfadado y jodido, pero no por la actitud de los jugadores, que lo han intentado. Pero dos errores, dos goles, siempre por debajo en el marcador, tenemos fuerzas para empatar y hemos tenido ocasiones hasta para ganar. Me ha gustado mi equipo en la primera parte, hemos tenido ocasiones antes del gol de ellos y no me ha gustado en la segunda, hemos estado precipitados y nos ha faltado claridad arriba aunque hemos tenido alguna ocasión para el tercero. No ha podido ser. Un puntito, nos vamos tristes porque queríamos ganar, llevamos muchos empates y en ese aspecto tenemos que ser más exigentes. Hay que seguir trabajando. Jodido porque te meten a balón parado, el segundo en un despeje, antes del descanso... Está siendo un poco duro en este aspecto, pero la actitud y la intensidad de estos jugadores es la que se requiere, se han dejado todo para intentar ganar y no les puedo decir nada a ellos

P.¿Cómo definiría los goles encajados?

R.En un córner puedes marcar también tú, Abraham ha marcado un golazo con el central encima, pero es fútbol, hay que estar más intensos y más metidos. Estamos en ese momento, los errores nos están costando goles y lo difícil que es dar la vuelta a la situación, te puedes ir al descanso con un empate y no sé qué ha pasado ahí, nos relajamos o qué, parecido al penalti del Orihuela. Nos vamos tristes porque nos hemos merecidamente la victoria.

P.¿Cómo valora que en los dos últimos partidos en Chapín su equipo haya marcado cuatro goles y no haya conseguido la victoria?

R.No estoy contento. Estamos defendiendo bien, empatamos a cero en Águilas, y nos están llegando lo mínimo y nos hacen goles, tengo esa rabia, pero cuando veo a mi equipo correr y trabajar... Hemos empezado bien el partido y ha sido una pena. Los jugadores están tristes porque veníamos con la ilusión de conseguir la primera victoria en casa.

P.Tres partidos seguidos empatando pero el único equipo del grupo que está invicto. ¿Cómo ve el vaso?

R.Yo siempre lo veo lleno. El año pasado hice un máster y en mi vida también. Soy positivo, peleón, veo los errores e intentamos mejorar, mis jugadores lo han dado todo, han intentado ganar aunque hemos cometido errores que nos han costado goles contra un buen equipo que no está en buena dinámica. Mi equipo no me ha gustado en la segunda parte, ha sido más por corazón y ganas, pero el desgaste físico ha sido brutal, estamos en ese momento que a la mínima nos meten.

P.El club se ha quejado oficialmente del mal estado del césped. ¿Qué tiene que decir?

R.No quiero hablar. No estaba en buenas condiciones, estaba alto y seco, pero no es excusa, es lo que tenemos y no depende de nosotros. No quiero hablar más porque no me quiero calentar, es lo que hay. No nos beneficia por nuestra forma de jugar, pero (el campo) no es nuestro.

P.Marcelo ha tenido que jugar de central finalmente, ¿cómo le ha visto?

R.Para mí el mejor del partido. Durán ha pasado mala noche con fiebre, ha estado en urgencias y hemos tenido que cambiar un poco todo. Hablé con Marcelo por la mañana y me dijo que sin problema jugaba ahí. A veces pasa esto, los tres lesionados son de la misma posición y cero excusas.

Temas relacionados