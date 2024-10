Balona, ésta se la debes a Nono

Había infinitos motivos para que la Real Balompédica Linense se exigiese el triunfo este domingo (18:00) en el estadio Chapín de Jerez, en el primer duelo de su dilatada historia con el Xerez Deportivo Fútbol Club (el que fue fundado en 2013), que corresponde a la sexta jornada del grupo IV de la Segunda Federación. La clasificación, la necesidad de salir de una crisis que ha creado ya algo más que incertidumbre… pero todos esos argumentos pasan a segundo plano. La Balona debe vencer hoy para poder dedicar el triunfo a Nono Carnero, uno de sus socios más emblemáticos, que el viernes decidió desplazarse al Cielo para seguir viendo desde el palco infinito los encuentros de su equipo. Parafraseando a Sabina, a partir de ahí, a esta Balona le sobran los motivos para darle por fin una alegría a su sufrida hinchada.

La salida de la expedición de la Balona este domingo será la primera vez en no se sabe cuánto tiempo que no estará acompañada de despedida de Nono Carnero desde el balcón de su domicilio, cercano al ahora Ciudad de La Línea. El entrañable hincha albinegra ya no está en la tierra. Pero su espíritu, inasequible al desaliento cuando se hablaba de su Balona, debe impregnar este domingo la caseta y los que se enfunden la túnica de la centenaria entidad de La Línea para que puedan lograr esa primer victoria a domicilio que corte una sangría deportiva que, por otro lado, hace mucho tiempo que dejó de tener gracia.

La Balompédica visita al único equipo invicto del grupo y lo hace desde los puestos de descenso, tras cuatro jornadas sin ganar y en medio de una crisis de credibilidad que empieza a parecerse de manera preocupante a la de la temporada pasada. Por si fuera poco solo ha podido preparar un día el encuentro sobre césped natural (el jueves, en La Dama de Noche de Marbella) porque el Ciudad de La Línea está siendo sometido a cuidados exquisitos para la inminente visita de la selección española sub-21.

Los linenses se aferran a los recuerdos para buscar ese resultado de consecuencias balsámicas. De su última visita a Chapín han pasado ya 19 años. Aquella tarde del el 30 de mayo de 2005 se impusieron al Jerez Industrial (0-2) y se clasificaron para la fase de ascenso a Segunda B.

Para este partido que, como se ve, está cargado de connotaciones, Miguel Rivera ha decidido desplazar a los 22 integrantes de su plantilla. Es cierto que entre ellos están Carlos León, descartado por lesión, y el franco-mauritano El-Hadji Ba, quien aunque ya ha podido ser inscrito y dispone de licencia, aún precisa un par de semanas más de entrenamientos para poder competir. El preparador tendrá que realizar dos descartes. Vuelven a esa convocatoria Fran Carbià, aunque no está para noventa minutos, y David Hernández, una vez cumplida su sanción.

El veterano técnico malagueño, que no es ajeno a las dudas que está generando su trabajo por culpa de los marcadores, se sabe obligado a poner un once de garantías. Parece claro que David Hernández regresará al lateral derecho y tiene muchas opciones de debutar como titular Ale Hernández, no vaya a ser que cuando quiera echar mano de él quien no esté en la caseta sea ya el propio entrenador. Adri Carrasco ha arrastrado problemas durante la semana y es duda. João Pedro tiene varias opciones para entrar en el once.

Rivera comenzó su declaración prepartido pidiendo “disculpas a todo el mundo” por su desafortunada rueda de prensa posterior a la derrota con el Don Benito (2-3) del pasado domingo, en la que llegó a hablar de que el objetivo era salvar la categoría. “Somos personas y a veces nos equivocamos y lo importante es reconocerlo”, dijo con humildad.

Del rival comentó: “La verdad es que me está sorprendiendo gratamente. Está invicto y trabaja muy bien su idea de fútbol”.

“Cuando puede salie jugando lo hace y cuando tiene que hacerlo en largo, inicia en largo. Es muy peligroso a balón parado. Los resultados están reforzando al bloque después del ascenso y va a ser un partido complejo, pero nosotros tenemos que reaccionar a nuestra dificultad, porque este partido nos da la oportunidad de corregirnos”, concluyó.

El partido se podrá seguir en directo a través de Europa Sur y por streaming en el portal Triunfemos Web Directo, en este enlace.