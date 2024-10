De cuando Juan Sabas debutó con la Balona en Chapín

La Real Balompédica Linense visita este domingo, seis de octubre (18:00), al Xerez Deportivo Fútbol Club en duelo de la sexta jornada del grupo IV de la Segunda Federación. Los albinegros se medirán por primera vez a este Xerez (el que fue fundado en 2013) y ese duelo le permitirá regresar a uno de los estadios más significativos de toda la cuarta categoría nacional, el Municipal Chapín de Jerez. Un escenario al que no acude en partido de liga desde el 14 de enero de 2001. Es decir, desde hace hace más de 23 años. En concreto 1.238 semanas, o lo que es lo mismo, 8.690 días. La Balona, empató a dos después de haber estado por debajo 2-0. Fue el primero de los dos encuentros que jugó Juan Sabas (que llegaba de hacerlo en el Albacete) con la elástica albinegra. Paradójicamente nunca lo hizo en La Línea.

Poco menos de un cuarto de siglo ha transcurrido desde que la Balona acudió por última vez a Chapín. La bonanza económica actual nada tiene que ver con la situación que atravesaban entonces los albinegros. El recientemente fallecido Ángel Serrano agotaba su periodo en la presidencia inmerso en una crisis económica que le llevó a dimitir dos semanas más tarde. Poco antes de la visita a Jerez había destituido a Gabriel Navarro Baby para contratar a Félix Balderas Felines, una decisión que provocó un intercambio de desmentidos entre el entrenador algecireño y el mandatario.

Lo cierto es que la Balona acudía a la visita al Xerez Deportivo (el de toda la vida) después de enlazar dos derrotas en casa (a manos de Almería CF y Poli Ejido) y sin haber logrado un solo triunfo como visitante en las 20 jornadas ya disputadas. Esa misma semana se había producido la incorporación del mencionado Juan Sabas (presentado ante una auténtica multitud en los salones del Círculo Mercantil) y el coruñés Marcos Suárez (Atlético B) entre continuas promesas de que la situación económica estaba a punto de dar un vuelco radical para bien. Abel Camacho vestía por primera vez la guayabera de los linenses.

Meritorio empate

El encuentro finalizó con empate a dos goles. Los locales se colocaron 2-0 con tantos de Ortiz de falta (24') y Fali Montes (51'), pero la Balompédica reaccionó e igualó con goles precisamente de Juan Sabas (61') y Manolo Ahumada (87').

“La Balona ya divisa el final del pasaje del terror” era el título de la crónica de Europa Sur, que añadía en tamaño relevante: “Los albinegros igualan un 2/0 adverso ante un Xerez al que ridiculizan hasta enfrentarlo a su afición. El árbitro anula un gol válido a los linenses y les escatima, al menos, un penalti”.

El meta Duro y el debutante Abel Camacho, en Chapín / Pascual

“De la noche al día. La Balona, ese equipo roto y desdibujado que la pasada semana se puso en ridículo ante el Poli Ejido, fue ayer un bloque homogeneo, incómodo para su rival, como había pedido su técnico, y sólo la parcial, parcialísima y hasta sospechosísima actuación del colegiado Lanchorro Aranda le impidió sumar su primera victoria en 32 años en Jerez”.

“Los de Felines han mejorado tanto con los refuerzos (incluido un Óscar Silva que esta vez sí que justificó su brillante currículum) que si lo que se vio ayer en Chapín no es un espejismo, hay motivos sobrados para que la afición recupere, y a corto plazo, la ilusión”, añadía la reseña.

Después del 2-0, “con todo en contra, la Balona se hizo grande, inmensa. El técnico acertó con los cambios y los que saltaron al césped se desvivieron por hacerlo bien. La Balompédica demostró raza, orgullo, y dejó bien claro que no tenía intención de hilvanar su tercera derrota”.

“En el 61, primera operación de la sociedad Camacho-Sabas. El primero dio una asistencia al madrileño, al que no le tembló el pulso y, como un buen pistolero, aguardó el momento justo para hacer el 2/1. Un gol de ratón, de jugador bueno”.

Sería el último al que Sabas (ahora entrenador del Zamora) puso su firma como balono. La semana siguiente la Balona no jugó como consecuencia de la retirada del Poli Almería y una más tarde. tras una derrota en Linares (3-1) anunciaba su marcha coincidiendo con la dimisión de Ángel Serrano. Sabas, como medida de respeto a las dificultades económicas de sus compañeros de vestuario, no percibió contraprestación alguna por sus tres semanas en La Línea. "Fue el único equipo en el que me costó dinero jugar", bromeó años más tarde.

“El partido se convirtió en un frontón. Los balonos tenían siempre el balón y el peligro se mascaba. Y en el 84 llegó el que debió ser el premio, pero un cabezazo de Ahumada con todas las de la ley, que suponía el 2/2, fue invalidado por el auxiliar Rodríguez Ortiz. O las imágenes de televisión demuestran lo contrario, o fue el único que vio el fuera de juego en todo el estadio”, seguía explicando este medio.

David Rico da instrucciones, junto a Fali Montes (en el suelo) / Pascual

“Cualquier equipo, sobre todo si tiene la moral tocada por los últimos marcadores, se hubiese dado por vencido. Pero no fue el caso de la Balona. Y cuatro después, Al Green conectó con Sabas y éste vio con el rabillo del ojo desmarcado a Ahumada, al que esta vez no hubo linier que le anulase el tanto (2/2)”.

“Cuando los pocos linenses que habían acompañado al equipo se daban por satisfechos con el 2/2 y la afición local empezaba una sonora bronca a su equipo (puesto en entredicho por los de Felines), llegó la que pudo ser la jugada clave. Sabas volvió a actuar de robacarteras, pero, cuando se disponía a empalmar a puerta, Jesule lo desestabilizó por detrás. Otro penalti que se fue al limbo y dos puntos hurtados a un equipo que merecía, y de sobras, la victoria. Otro robo como el de la primera vuelta, vamos”.

Formaron por la Balona: Duro; Raúl Procopio (Al Green, 77'), Pablo, Bersabé, David Rico (Juanjo Bezares, 61'), Alberto Merino, Juan Sabas, Antonio Pacheco, Juan Carlos (Ahumada, 70'), Abel Camacho y Óscar Silva.

Después de aquello el Xerez Deportivo ascendió a Segunda, incluso jugó un año en Primera, pero en 2013 la delicada coyuntura monetaria que puso en peligro su supervivencia le llevó a militar en Tercera y a categorías autonómicas, con lo cual no volvió a verse las caras con la Balona.

A Jerez sí; a Chapín, no

El primer equipo de la Balona sí que ha visitado Jerez en competición oficial desde 2001, pero lo hizo para medirse al Jerez Industrial y en esos casos los partidos se jugaron en el campo de La Juventud, ahora denominado Pedro S. Garrido.

Se da la curiosa circunstancia de que la Balona B sí que coincidió con el Xerez DFC, fue en la campaña 2015-16, pero el segundo equipo de La Línea no llegó vivo al encuentro de vuelta, previsto para la última jornada, que sí se hubiese disputado en Chapín. Los azulinos -con los exbalonos Antonio Ruiz Romerito (que más tarde ejerció de entrenador de la propia Balompédica) y Luis Lahera Biri en su plantilla- lograron el ascenso a División de Honor Andaluza.