Resultados y clasificación del grupo IV de la Segunda Federación tras la sexta jornada

La sexta jornada del grupo IV de la Segunda Federación dejó a la Real Balompédica, que empató 2-2 en Chapín con el Xerez DFC (el de nuevo cuño), aún más hundida en la zona de descenso y a tres puntos de la zona de permanencia.

Los dos primeros clasificados cayeron fuera de casa. El Xerez Deportivo (el de toda la vida) en Lebrija y el Linares, en Cartagena ante la Deportiva Minera.

"Lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible. El Xerez Deportivo se ha dejado en el Municipal de Lebrija sus tres primeros puntos de la temporada fuera de Chapín. El Deportivo ha perdido por 1-0 con un gol del exazulino Óscar de penalti en el minuto 39 en un partido intenso, en un campo en el que es muy complicado jugar por sus dimensiones, pero en el que el equipo de Checa tampoco estuvo tan acertado como en otras ocasiones y reclamó dos aciones que el árbitro no consideró pena máxima, un derribo claro a Ricky y unas manos de Joao. A los xerecistas les costó generar y finalizar ante un rival que se defendió con mucho orden, aunque fue de más a menos y terminó agotado por el esfuerzo y el calor. La primera parte fue de los lebrijanos, pero la segunda se decantó más del lado xerecista, aunque sin la confianza y el acierto necesarios. Los de Galiano demostraron los motivos por los que no caen en su campo desde noviembre de 2023 y los xerecistas perdieron su condición de invictos en sus visitas al cuadro blanco, escribe Manuela Romero en Diario de Jerez, periódico, como Europa Sur, del grupo Joly.

El Minera, en su regreso al Ángel Celdrán, cortó la racha triunfal del Linares, que venía de encadenar tres triunfos.

"La Deportiva Minera venció 1-0 al Linares en el estreno del remodelado Ángel Celdrán en un partido que se decidió en los últimos diez minutos gracias a un tanto en propia de puerta del meta Ernestas, tras un barullo dentro del área. Pero la Minera mereció que el desenlace hubiera sido menos agónico, ya que ganó al que era colíder, pero es que por ocasiones y fútbol el resultado se quedó corto. Además, todos los goles valen igual, el más bonito o el menos ortodoxo, como fue este caso", cuenta Paco Sarabia en La Opinión de Murcia.

El UCAM de Murcia, que el domingo (18:00), visita a la Balona en el Ciudad de La Línea, dejó pasar la oportunidad de auparse a la primera plaza al empatar en casa con el Águilas (1-1). Se queda tercero, a un punto de los dos primeros. El exbalono Facu Ackerman encajó su tercera diana e iguala con Alfonso (Estepona) como menos batido (0,5 goles por duelo).

"El derbi regional entre el UCAM Murcia y el Águilas acaba en tablas (1-1). La primera mitad no fue la más activa en el ataque, ya que las primeras ocasiones de ambos equipos llegaron en los últimos minutos. El segundo tiempo fue otra cosa, el UCAM Murcia abrió el marcador con un gol de Fer Román a balón parado. Minutos después el Águilas respondió con un golazo de libre directo que Park clavó en la escuadra. El conjunto universitario no pudo superar la defensa aguileña en los últimos minutos y no pudo romper el empate", comenta Paco Pepe M.M., también en La Opinión.

Los resultados de la sexta jornada en el grupo IV de la Segunda Federación fueron:

Resultados jornada seis

La clasificación después de seis jornadas queda así: