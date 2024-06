Facu Ackerman, en la hora del adiós

Facundo Ackerman es uno de los 17 jugadores de la pasada campaña que no seguirá en la Real Balompédica en la andadura 2024-25. El guardavallas se marcha con la conciencia tranquila, agradecido por el trato recibido en la temporada en la que ha defendido los colores del equipo de La Línea y con un mensaje a la afición: que haga piña y apoye al equipo el próximo curso. “Los de dentro lo agradecerán”, desliza, en un mensaje que parece llevar implícito que ese respaldo lo echó de menos la plantilla de la que ya solo quedan las despedidas.

La salida de Facundo Ackerman de la Balona estaba confirmada de manera implícita desde que el club dio a conocer la contratación del meta chipionero Álex Lázaro, una información que casi se solapó en el tiempo con las que hablaban del interés por hacerse con sus servicios del UCAM Murcia, también de la Segunda Federación, en el que finalmente ha recalado. El guardameta de origen uruguayo, que a mediados del mes de diciembre de 2023 apareció entre los menos batidos de toda la categoría, disputó 32 encuentros (todos ellos como titular) en los que encajó 30 goles.

“Aunque al principio parecía que había posibilidades de continuar, desde hace un par de semanas, que dejé de tener comunicación con el club, tenía claro que no iba a continuar en La Línea. Pero estoy contento porque voy a tener la oportunidad de estar en otro proyecto importante, en este caso el del UCAM Murcia”, explica el cancerbero.

“Me llevo la rabia de que no pudimos alcanzar el objetivo, que no era otro que el ascenso, no hay que esconderse”, confiesa. “Desde el día que llegué el trato que recibimos tanto mi familia como yo fue muy bueno y no hemos podido compensar a la afición por todo lo que nos ha dado".

“En algún momento de la temporada, cuando ganamos en Águilas y cuando empatamos en Estepona con muy buenas sensaciones... tuve el convencimiento de que íbamos a revertir la situación y que nos íbams a enganchar. Pero no fue así y por eso me da tanta lástima, porque me hubiese gustado ver a la gente contenta”, reflexiona. “Me ha faltado vivir eso, pero no queda otra que mirar hacia delante”.

“A nivel personal siempre he recibido buenas palabras”, resalta. “Por eso no te puedes sentir orgulloso, porque éramos un equipo para lo bueno y para lo malo, pero bueno te deja contento porque entiendes que desde fuera se ha valorado positivamente tu trabajo. Ahí queda”.

“Ahora que ya no estoy lo que tengo muy claro es que La Línea es el sitio ideal para disfrutar del fútbol”, recalca Facu Ackerman. “Sobre todo para los jugadores a los que nos gusta sentir a la afición, nos agrada el ambiente futbolero, con ruido de fútbol. Es un sitio muy lindo para vivir y para disfrutarlo, obviamente”.

“Cuando llegas a un sitio así ya sabes que si tienes un año bueno en cuanto a resultados, todo se va a volver a tu favor”, explica. “Y que si no llegan esos marcadores, vas a tener que jugar con esa exigencia que va a llegar desde fuera”.

“Como yo estaba preparado y me gustan esos retos, solo tengo buenas palabras para mi paso por la Balona. De la gente de La Línea y de todo. Todas las relaciones que hemos tenido en esta temporada han sido muy buenas. Tanto a mi mujer como a mí nos encantó aquello”, abunda.

"Me sentía mal cuando criticaban a Mere o silbaban a Javi Pérez"

A pesar de todos esos elogios, el portero desvela que en algún momento de la temporada llegó a sentir la presión. “Sí que lo he pasado mal, sobre todo en los días de partidos, cuando terminaban y veía el ambiente crispado. Yo me sentía mal cuando, al final, con un mal resultado, se criticaba a Mere, por ejemplo. Aunque sé que pasa en todos lados, que siempre es el entrenador al que se mira”.

“Y hablo de Mere porque sé que es un trabajador como como pocos entrenadores he visto”, insiste en referencia a Baldomero Hermoso, destituido a comienzos de marzo y anunciado ya como nuevo inquilino del banquillo de la Unión Deportiva Melilla, que también competirá en Segunda RFEF.

“Tampoco se me olvidan los pitos a Javi Pérez el día que jugamos con el Cartagena B. En esos momentos sentí mucha pena, porque uno está viviendo con ellos el día a día. Desde dentro entendemos el enfado de la afición, pero a veces cuando se personaliza tanto en determinados jugadores o en el entrenador, con independencia de que estén más o menos acertados... porque en este caso por trabajo y ganas no quedó. Otra cosa sería que hubiese habido una mala conducta, una falta de profesionalidad, pero ése no era el caso".

Facundo Ackerman se despide de la afición dando las gracias. “Yo solo puedo agradecerles el trato recibido, las buenas palabras que tuvieron hacia mí. Pero sobre todo les quiero decir a los hinchas que apoyen al equipo y que miren al futuro con optimismo. Que apoyen, que el que está dentro lo agradece. Cuanto más, mejor”.