La Balona, a disipar dudas: punto de inflexión o espejismo

La Real Balompédica Linense, exultante tras su triunfo (09-4) en campo del líder, recibe este domingo (17:00, en directo por Triunfemos Web Directo) al Dos Hermanas CF 1971, que acredita cinco victorias en las cinco últimas jornadas. Un duelo entre dos candidatos al ascenso en el que lo presumible es que el míster de los albinegros, David Sánchez, repita once. Marlone sigue siendo su única baja local.

Partido en la cumbre. En toda la cumbre que puede haber en Tercera Federación. La Balona, cuarta clasificada del grupo X tras once jornadas sin conocer la derrota, recibe al Dos Hermanas 1971, el equipo más en forma, ya que desde que se produjo el relevo en su banquillo suma cinco victorias en otros tantos encuentros. La clasificación de ambos conjuntos puede verse alterada durante la mañana. Todos los encuentros de la jornada se juegan este domingo.

Los albinegros llegan después de su aplastante victoria sobre un Cádiz Mirandilla al que bajaron del liderato. Un resultado inapelable que ha tranquilizado las aguas. Este domingo corresponde a los de David Sánchez demostrar que fue un punto de inflexión y no un espejismo. Para ello deben solventar una de sus asignaturas pendientes, ganar con autoridad y gustar en casa. Es más importante de lo que parece para los de La Línea llegar a la última jornada de 2025 (domingo 21 a las 12:00 en Utrera) en los puestos que dan derecho a jugar el play-off.

La tarea no se presenta sencilla. La Balompédica tendrá enfrente a un Dos Hermanas que llega lanzado y con caras conocidas, dispuesto a dar el sorpasso clasificatorio y a devolver las angustias a la hinchada albinegra. Una afición, por cierto, a la que el club ha estimulado esta semana ofreciendo dos entradas gratuitas a todos sus socios juveniles e infantiles.

El preparador albinegro mantiene, como la pasada semana, una sola baja, la del central francés Marlone. Eso se traduce en que no hay canteranos en la convocatoria. Aunque Sánchez no suele dar pistas al respecto, la lógica permite aventurar que repetirá el once que tan buen resultado le dio en El Rosal hace apenas una semana.

David Sánchez, que vaticina que el conjunto nazareno será “difícil de batir”, reclama que la parroquia local convierta el Ciudad de La Línea en una “olla a presión” a pesar de las condiciones meteorológicas. “Si vamos todos juntos, costará más derrotarnos”.

“Es muy difícil enganchar cinco victorias consecutivas en cualquier categoría”, dijo en referencia a los números del Dos Hermanas. “Es un equipo que se hizo para el ascenso, con jugadores de otras categorías o que venían de ascender en ésta. Como nos sucedió a nosotros, no empezaron bien, pero el cambio de entrenador le ha dado una marcha más”.

“Nosotros cada vez tenemos más confianza y demostramos mejor trato de balón”, defendió. “Esperemos hacer un buen partido. Merece la pena venir a ver al equipo a pesar de la lluvia y del frío. Tenemos que hacer un fortín de nuestro campo y esperemos que haya un buen ambiente porque el esfuerzo que hagamos todos va a merecer la pena y al final de la temporada podremos celebrarlo juntos”, recalcó antes de subrayar que no va a cerrar la puerta a ningún jugador que quiera abandonar el club “porque hay muchos que quieren venir”.