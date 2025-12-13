La Balompédica revive en la Peña Balona su duelo copero con el Athletic

Con menos presencia de la esperada, en buena medida como consecuencia de las adversas condiciones meteorológicas, la Real Balompédica Linense, bajo el auspicio de la Peña Balona, revivió este sábado la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que le enfrentó los días tres y dieciséis de diciembre de 2015 al Athletic Club de Bilbao, y que se resolvió en el cómputo total con victoria vasca por 8-0.

La Balompédica alcanzó esa cuarta ronda después de eliminar al Recreativo de Huelva, al Talavera, a domicilio, y al Ebro.

El primero de los actos previstos para este sábado, la visita guiada por el nuevo Ciudad de La Línea, quedó reducida a la observación de un gigantesco panel que existe en el túnel de vestuarios con fotos de aquella inolvidable ronda. La lluvia hacía imposible que fuese más lejos.

Luego, en la sede de la Peña Balona, y con la presencia de Ismael Chico, Carlos Guerra, Javi Gallardo, Olmo, Manu Palancar, Zamorano y Lolo Soler, y la mirada atenta del alcalde, Juan Franco, sí que se produjeron las esperadas intervenciones por parte de Javier Baglietto -en representación del club-, Mercedes Atanet -por el Ayuntamiento-, Ángel Villar, en representación de los organizadores, e Ismael Chico, capitán de aquel plantel, además del resto de protagonistas.

Entre los presentes, los exbalonos Paco Vallecillo, Antonio García y Juanjo Bezares (entrenador del Lincoln de Gibraltar) o el delegado federativo Santiago Acuña.

Durante la ceremonia, la directiva de la Peña Balona, que encabeza Julio Vega, saldó una deuda pendiente al entregar a Antonio García un presente por el I Pregón Balono del pasado mes de agosto.

Asimismo, la entidad anunció la creación del premio ‘Sentimiento Balono’, que recompensará a personas o entidades que ejerzan como tales. El premio del primer ganador se dará a conocer más adelante.