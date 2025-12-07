Así queda la clasificación del grupo X de Tercera Federación tras la 13ª jornada

La decimotercera jornada en el grupo X de Tercera Federación dejó tras de sí la primera derrota del Cádiz Mirandilla (0-4 ante la Balona), que permitió al Bollullos, con su victoria en Tomares, auparse de nuevo al liderato. La Balompédica vuelve, con ese espectacular resultado, de nuevo a las plazas de play-off, en concreto a la cuarta posición, ya que el Ciudad de Lucena fue uno de los de arriba que no falló y acabó doblegando al Sevilla C. El Dos Hermanas, que el próximo domingo (17:00) visita el Ciudad de La Línea, llegará después de enlazar, ante el Atlético Onubense, su quinta victoria consecutiva. Tantas como partidos lleva en el banquillo Emilio Fajardo (exjugador de la Balona y exentrenador del Algeciras).

Los partidos adelantados al sábado arrojaron sorpresas. La mayor fue la derrota en casa del Atlético Central –que era quinto– a manos de un San Roque de Lepe que empieza a ver los frutos de sus incorporaciones (1-3).

“El Atlético Central no logró mantener el ritmo y sufrió una dolorosa derrota en el Estadio Ciudad de Alcalá ante el San Roque de Lepe (1-3). A pesar de igualar momentáneamente el marcador antes del descanso, los blanquinegros no consiguieron reaccionar en la segunda mitad, permitiendo que el conjunto visitante se llevara los tres puntos tras un gol en los primeros minutos del segundo tiempo y un tanto definitivo en el tiempo añadido”, escribe la web del conjunto derrotado.

El francés Makuemino adelantó a los leperos en el 11’ y Juan Gómez igualó justo antes del descanso. En la primera jugada del segundo periodo Víctor García hizo el 1-2 y, no sin sufrir, los aurinegros sellaron el triunfo con un tanto de Javi Cheli en el 94’.

No menos sorprendente, por su contundencia (3-0), fue la derrota del Ceuta B en su visita al Córdoba B.

El conjunto del exbalono Polaco vio cortada su racha de tres victorias con goles de Hashim (1'), Marcelo (43') y Pablo (54') para los califales.

Además de la Balona, se sube a la zona noble su próximo rival, el Dos Hermanas de los exbalonos Emilio Fajardo y Antonio Romero. Después de terminar de vencer el miércoles en Pozoblanco, en partido aplazado, este domingo hilvanó su quinto triunfo, sobre el Atlético Onubense (2-0). Sergi Montalbán, en propia puerta en el 15’, y Reina (85’) pusieron la firma a los tantos locales.

El Bollullos, por su parte, recupera el liderato tras vencer 0-1 en el campo del Tomares. “Un gol de Andrés Pavón (77’) en una acción ensayada con Chama y Manuel Jesús Cerpa sirvió al Bollullos para imponerse (0-1) en el Municipal de San Sebastián al Tomares y recuperar el liderato en solitario en el grupo X de la Tercera Federación”, señala Huelva Buenas Noticias.

Cerró la jornada la victoria del Ciudad de Lucena (1-0) sobre el Sevilla Atlético. Los aracelitanos, que encadenan ocho jornadas sin perder, se mantienen en el tercer puesto, justo por delante de la Balompédica, a la que aventajan en un punto.

“El Ciudad de Lucena ganó ‘in extremis’ al Sevilla C en casa gracias a un auténtico golazo de Marcos Aceituno, en un encuentro correspondiente a la jornada 13 del Grupo X de la Tercera Federación. Los celestes sufrieron para sacar los tres puntos, pero volvieron a dominar un partido que no decidieron antes por su poco acierto de cara a portería. Con este nuevo triunfo, continúan invictos en su feudo y en la parte alta de la tabla”, explica Lucena Hoy.

La pelea por abajo

Por abajo, el Utrera salió del descenso acentuando la mala racha de un Pozoblanco que en su día llegó a La Línea como primer clasificado y que cierra la jornada en la décima plaza. “Cuarta jornada sin ganar para el Pozoblanco, que prorrogó su crisis ante un rival muy necesitado. Los tantos de Ale Rico (37’) y Lidueña (62’) decidieron un duelo en el que el equipo local marcó todos ellos, también en su puerta el del momentáneo empate del Pozoblanco”, señala Hoyaldía en referencia al Álex del Río (50’).

El Chiclana derrotó 2-1 al colista Coria, que no encuentra el camino a pesar de sus cambios en el banquillo. “El Chiclana sufrió de lo lindo para vencer 2-1 al colista Coria. Todo se resolvió en la segunda parte con un primer gol de Dani Guerrero, de penalti (64’), el empate del Coria por medio de Diego (73’) y el decisivo de Mawi (85’) para dejar los puntos en casa”, cuenta Diario de Cádiz, periódico, como Europa Sur, del Grupo Joly.

Por último, Conil y Castilleja firmaron tablas (2-2). “El Conil tiró de máximo esfuerzo cuando se vio a los 56 minutos perdiendo 0-2 en el Pérez Ureba ante el Castilleja”, que anotó por medio de Paez (4’) y Matos (56’). “Toda una sorpresa por ser un adversario de la zona baja”.

“Pero los de Jesule reaccionaron a tiempo para que José Cruz (59’) y Olmo (81’) igualaran el electrónico para que los conileños se quedaran con el premio menor (2-2) y dejaran escapar una ocasión para crecer”, sentencia también Diario de Cádiz.

Los resultados de la decimotercera jornada en el grupo X de Tercera Federación fueron estos:

