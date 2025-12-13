El Dos Hermanas de Fajardo, Antonio Romero y Fran Tena, de la parte baja al play-off en cinco semanas

El Dos Hermanas CF 1971 que llega este domingo (17:00, en directo por Triunfemos Web Directo) al Ciudad de La Línea para enfrentarse a la Real Balompédica Linense era, a priori, uno de los rivales llamados a pelear por el ascenso directo con los albinegros Como el de La Línea, el conjunto nazareno es profesional, se entrena por las mañanas y su plantilla sólo queda un futbolista de los que colaboraron con el ascenso el curso pasado: el atacante Acosta. Entre los que llegaron en verano dos exbalonos, Antonio Romero y Fran Tena, así como el incombustible Lolo Guerrero (ex de la UD Los Barrios), que sigue dando que hablar a sus 38 años. Los nazarenos llegan tras enlazar cinco triunfos en los cinco partidos disputados desde que otro exjugador albinegro, Emilio Fajardo, relevó a Nacho Molina en el banquillo.

El Dos Hermanas CF 1971 —heredero del Dos Hermanas CF y del Atlético Dos Hermanas— ha ascendido cuatro veces en sus cuatro años de vida (de Tercera Andaluza a Tercera Federación). Está presidido por Joaquín Morales, que llevó al extinto Dos Hermanas CF a las mismas puertas de la también desaparecida Segunda B.

Tras conseguir el último de sus saltos de categoría los nazarenos emprendieron un cambio radical de su plantilla. Sólo Acosta sobrevivió a la criba. Al plantel llegaron jugadores con pasado en categorías superiores. Son, entre otros, los casos de Antonio Romero y Fran Tena (Balona), pero también los porteros Ángel (Xerez DFC) y el internacional (sub-17) Eric Ruiz (Salamanca UDS), Sillero (Guijuelo, que antes pasó por el Recre, el Marbella, el Villanovense…), Joel Domínguez y Miguel Reina (Xerez Deportivo).

Fran Tena, exjugador de la Balona, ahora en el Dos Hermanas

Junto a ellos, futbolistas tan experimentados como Lolo Guerrero (FC Marbellí) o que venían de destacar en la propia Tercera Federación, como es el caso de Diego Vargas, que anotó 14 goles en La Palma pese a que su equipo descendió, y el menudo Toni García, que destaca por su habilidad.

Con todo eso, el equipo llegó a la octava jornada coqueteando con los puestos de descenso y después de sumar sólo dos triunfos. El club le abrió la puerta a Nacho Molina para darle la salida más digna posible y reclutó al exbalono Emilio Fajardo, que ha enlazado cinco triunfos y ha subido al equipo a los puestos de play-off.

De cara al duelo con la Balona siguen en el dique seco Javi Pérez, Douglas y Arquellada. Diego Vargas arrastra algunos problemas físicos.

Emilio Fajardo, entrenador del Dos Hermanas

Fajardo, que llevó al Algeciras CF a un ascenso a Segunda B, se refiere a la Balona como “el auténtico trasatlántico de la categoría” y añade: “Siempre va a ser el favorito, juegue donde juegue”.

El técnico —que en una entrevista concedida a Europa Sur se deshizo en elogios con la Balompédica y con La Línea— destaca el poderío ofensivo de los albinegros, a los que recuerda que no van a “ascender en diciembre”.

La racha de resultados positivos ha propiciado que un grupo de aficionados acompañe al Dos Hermanas en este desplazamiento.