Antonio Romero se despide con elegancia de la afición de la Balona

El centrocampista sevillano Antonio Romero se ha despedido este viernes de la afición de la Real Balompédica Linense y lo ha hecho con un elegante mensaje firmado por él y por su familia y hecho público a través de sus redes sociales, en el desea lo mejor a lo albinegros y asegura que el equipo y la ciudad estarán siempre en su corazón.

Antonio Romero jugó 34 partidos (28 de ellos como titular) en la andadura 2022-23, en la que la Balona consumó su descenso a Segunda Federación. Tras consumarse éste, se enroló en el Lleida, pero en el mercado de invierno regresó al vestuario balono. En la segunda vuelta de la pasada campaña disputó 16 encuentros, once de ellos en la formación inicial, pero ni él ni sus compañeros fueron capaces de enderezar la marcha del equipo, que se quedó muy lejos de sus objetivos.

Una vez decidido que no seguirá como albinegro, el jugador ha optado por enviar un mensaje a la hinchada, en el que se lee:

“Queridos balonos: hoy es un día muy duro para mí y para mi familia. Toca hacer un paréntesis en nuestra relación. Habíamos encontrado un club y una ciudad maravillosa para vivir, pero ha llegado el momento de emprender un nuevo reto en nuestra vida”, escribe el centrocampista.

“Me voy con la tristeza de no haber podido lograr los objetivos que nos marcamos en esta temporada y media pero con la firmeza y la tranquilidad de haber dado hasta el último día la vida por este equipo”, sostiene.

“Nosotros hemos sentido y querido la Recia desde el primer día que llegamos y ese sentimiento solo lo ha logrado este equipo y esta afición y será difícil de olvidar”, continúa.

“Gracias a todos los que habéis creído y confiado en mí en los buenos y en los malos momentos y sobre todo me quedo con el cariño que nos habéis brindado día tras día que hemos vivido y sentido esta ciudad y este sentimiento llamado Balona”, recalca.

“Dejo amigos para toda la vida y eso es lo más grande que se puede lograr. La Línea y la Balona estarán para siempre en nuestro corazón”, agrega.

“Os deseo que consigáis todos los éxitos que os propongáis, os lo merecéis”, finaliza. “La Recia está viva”.