Dos Hermanas y Utrera, primeros rivales de la Balona en cambiar de entrenador

El grupo X de Tercera Federación, en el que milita la Real Balompédica Linense, ha vivido sus dos primeras destituciones de la temporada en que dos equipos que, a priori, aspiraban a estar en la parte alta pero han protagonizado un irregular comienzo de liga: el Dos Hermanas CF y el CD Utrera.

El conjunto nazareno anunció este martes por la noche la llegada de Emilio Fajardo, técnico de amplia experiencia en la categoría y con pasado albinegro. Fajardo jugó en la Balona en la segunda mitad de la temporada 2002/2003 y en la 2003/2004, ambas en Tercera División, y posteriormente ha dirigido a clubes como Algeciras CF, Real Jaén, Marbella FC, Xerez CD, Pozoblanco o Motril. El pasado verano se enroló en el Hatta Club de Dubái, del que se ha desvinculado para regresar a Andalucía.

Con el Algeciras Fajardo logró el ascenso a la extinta Segunda B en 2019 en una brillante fase de asceso al superar tres eliminatorias tras haber terminado la temporada en cuarta posición. Con el Marbella también consiguió el salto de categoría, en este caso de Tercera a Segunda Federación, en 2023.

Fajardo sustituye a Nacho Molina, técnico que logró el histórico ascenso del Dos Hermanas el pasado curso, pero que no ha podido mantener la buena dinámica en el estreno en Tercera Federación. El equipo sevillano ocupa actualmente la 14ª posición, con 7 puntos en ocho jornadas, tras dos victorias, un empate y cinco derrotas, y un balance de 8 goles a favor y 11 en contra.

En el CD Utrera la situación es aún más delicada. El club destituyó recientemente a Mario Rodríguez, que solo ha durado cuatro meses al frente del banquillo utrerista. El equipo rojiblanco es penúltimo (17º) con 4 puntos, fruto de una victoria y un empate, y ha encajado 13 goles en ocho partidos, un arranque muy por debajo de las expectativas de un conjunto que aspiraba a pelear por el ascenso.

La prensa local situó este martes por la noche a Antonio Ruiz Romerito, exentrenador de la Balona, como principal candidato para ocupar el banquillo del Utrera. Sin embargo, las negociaciones finalmente se rompieron. El club también ha reestructudo su parcela deportiva, nombrando a Fran del Villar como nuevo director deportivo y a Salvador Villalba como asesor externo. José Manuel Cadenas, entrenador del filial, se hizo cargo del equipo la semana pasada de manera interina.

Romerito dirigió a la Balona en dos etapas recientes: en la temporada 2021/22, en Primera Federación, hasta su destitución tras la jornada 24, y en la 2024/25, cuando asumió el mando en marzo sin poder evitar el descenso.

Tanto Dos Hermanas como Utrera buscarán ahora enderezar el rumbo en un grupo X de Tercera Federación que, tras ocho jornadas, lidera el Bollullos CF con 19 puntos, mientras la Balona se mantiene en la octava posición con 12, a tres puntos de los puestos que dan derecho a disputar la fase de ascenso.