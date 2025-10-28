Julio Algar asume los galones en la Balona

En esta Real Balompédica Linense 2025/26 totalmente nueva, hay futbolistas que ya han dado el necesario paso adelante para empezar a conformar esa columna vertebral tan necesaria en cada vestuario. Julio Algar se ha constituido en uno de los fundamentales en el equipo que David Sánchez está argamasando. El defensa central ha asumido con naturalidad los galones en la andadura de los albinegros por el grupo X de la Tercera Federación.

Algar encarna la regularidad en una Balompédica que va a más tras un inicio adverso que ha dado paso a una racha de seis partidos sin perder. El zaguero se ha erigido en uno de los fijos para el entrenador, de hecho es uno de los tres jugadores que ha disputado todos los minutos hasta el momento: los 720 más los descuentos de las ocho jornadas consumidas. El portero Antonio Hermosín y el lateral Pedro Morillo -otro de los capitanes- acompañan a Algar como los intocables.

Julio Algar Torres (Córdoba, 23 de noviembre de 1996) ejerce en cierta manera como extensión del entrenador dentro del campo. El central refrendó en Huelva, en el último desplazamiento, la importancia que va adquiriendo dentro de una Balona que está asentando todavía los cimientos de un proyecto que aspira a lo máximo. El zaguero, además, es un valor añadido en el juego a balón parado, una amenaza constante para los rivales. Su primer gol como balono ayudó a lograr la ansiada primera victoria de la temporada cuando los albinegros ganaron en Coria en la tercera jornada.

Ya sea acompañado por Marlone, Diego Domínguez o el linense Ismael, da la sensación de que Julio Algar se ha ganado un puesto en el eje de la retaguardia, aunque David Sánchez no se cansa de repetir, partido tras partido, que no se casa con nadie.

Después de desprenderse de todo vestigio de la última temporada, la Balona necesitaba encontrar algunos veteranos, algunos jugadores que también ejerzan de líderes dentro de la caseta. Uno de los señalados era Julio Algar, uno de los más curtidos por edad y experiencia en esta plantilla.

El cordobés recaló en la Balompédica procedente de la Unión Mollnense FC, de la Tercera RFEF, equipo en el que jugó la segunda mitad del último curso tras salir de la Deportiva Minera, que era uno de los rivales de grupo de la Balona. El central fue pieza clave en la Minera que logró el ascenso a la Segunda RFEF en la campaña 2023/24. El zaguero disputó 32 partidos (31 como titular) y marcó dos goles en la que ha sido, hasta el momento, su mejor temporada como profesional. A estas cifras aspira a acercarse Algar en la Balona y, sobre todo, a la consecución del preciado ascenso.

Hijo del entrenador del mismo nombre -el madrileño Julio Algar- y formado en la cantera del Hércules CF, el defensa cuenta con una trayectoria dilatada en la que ha pasado por equipos como el Lorca FC, el Guijuelo, la Cultural y Deportiva Leonesa, el Real Murcia o La Unión Atlético. A Murcia llegó de la mano de su padre y participó en nueve partidos en la 2019/20, en la desaparecido Segunda B. Tras salir de Murcia se fogueó en La Unión Atlético durante dos temporadas para enrolarse en el Racing Murcia en la 2022/23. De allí se marchó a la Minera, donde vivió el histórico ascenso.

Algar está curtido en luchas por el ascenso ya que la última andadura jugó otro playoff, esta vez con el modesto Molinense y con la fortuna en contra. La Balona supone una magnífica oportunidad para que el defensa se quite la espinita.