Así queda la clasificación del grupo X de la Tercera Federación tras la 8ª jornada

La Real Balompédica Linense ha prolongado su racha sin perder a seis semanas tras el empate en Huelva, aunque los albinegros han visto aumentada la distancia con el liderato que ostenta el Bollullos, el equipo revelación de la temporada en el grupo X de la Tercera Federación tras la 8ª jornada.

La Balona se tuvo que conformar con un empate sin goles ante el Atlético Onubense el pasado sábado en la Ciudad Deportiva del Recreativo de Huelva. El equipo de David Sánchez sumó su tercer empate del curso y el sexto partido consecutivo en positivo. Los albinegros se han situado con 12 puntos tras ocho jornadas a las puertas de los puestos de playoff, pero el líder ha puesto un ritmo alto que va a obligar a los linenses a enganchar varias victorias para alcanzar ese tren delantero.

El sábado, además de las tablas de la Balompédica con el filial del Decano, dejó la victoria del Ceuta B ante el Dos Hermanas en el Martínez Pirri (1-0). Un gol de Daniil Ankudinov en los últimos minutos dio los puntos a los chicos de David Polaco, un conjunto que sigue creciendo y que ya cuentan con 13 puntos. Los caballas están compartiendo el gran momento del primer equipo. Todo es felicidad en la otra orilla del Estrecho. Donde no están para bromas es en un Dos Hermanas estancado en los 7 puntos, al borde del precipicio del descenso.

El Ciudad de Lucena ha metido velocidad de crucero. Tercera victoria en cuatro partidos para los lucentinos, que se disparan hasta los 16 puntos. Los celestes vencieron al Castilleja (0-2) en el Antonio Almendro con goles de Hugo Fuentes y Diego Canty, su primer triunfo a domicilio. El Castilleja vuelve a las andadas y seguirá en descenso con 5 puntos.

El próximo rival de la Balompédica, el Tomares, perdió en su visita al Conil (2-0). Los conileños solventaron el encuentro en la primera mitad y toman aire hasta los 10 puntos. El cuadro sevillano vio frenada su reacción y se queda con 6 puntos.

Dos equipos que no levantan cabeza son el Coria y el Utrera. Los utreranos cayeron derrotados en su visita al Córdoba B (2-0). El doblete de Hugo condujo a un filial que vuelve a asomar la cabeza arriba con 14 puntos. El Utrera se empantana en la zona roja con solo 4 puntos. El mismo resultado pero en casa lo sufrió el Coria ante el Cádiz Mirandilla (0-2). Los de la ribera del Guadalquivir siguen siendo el único conjunto que no conoce la victoria esta temporada en el grupo. Luis Simón y Niza marcaron los tantos para un filial amarillo que sube hasta los 16 puntos. El Mirandilla se mantiene como el único invicto del grupo X.

El líder dio un golpe de líder en Lepe. El Bollullos se llevó el duelo de rivalidad en el campo del San Roque (0-2), un resultado que consolida a los bollulleros a la cabeza con 19 puntos (seis victorias en ocho partidos). Jorge Ceballos y Fernando Vargas rubricaron las dianas de un Bollullos que se encuentra en estado de gracia de la mano de Antonio Calle.

Otro que va a más es el Atlético Central. Segunda victoria seguida para los blanquinegros, que ganaron en Chiclana (0-2). Los sevillanos asaltaron el Municipal chiclanero gracias a los tantos de Pablo Haro y Juan Gómez. El Central de José Antonio Gordillo se asienta en la zona de playoff con 15 puntos. El Chiclana corta su buena racha y se queda con 11.

El cierre a la octava jornada lo puso el Pozoblanco con una remontada con épica ante el Sevilla C. El filial sevillista se adelantó pronto, pero se recompusieron los vallesanos con dos goles casi seguidos antes de la media hora. Los visitantes igualaron de penalti antes del descanso y, tras un segundo tiempo disputado, Kilian desató la locura en el último suspiro. Después de su primer varapalo liguero, el que sufrió en el Ciudad de La Línea, el Pozoblanco retoma la senda triunfal y se aúpa a la segunda plaza con 17 puntos. El Sevilla C, con 7, no se despega del abismo del descenso.