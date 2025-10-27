La Balona y una racha que invita al optimismo

Aunque la exigencia de la Balona esta temporada es altísima, los albinegros están colocando los cimientos de un equipo que, por lo pronto, se está acostumbrando a sumar. La Real Balompédica Linense consiguió con el empate del pasado sábado en Huelva prolongar su racha positiva a seis jornadas seguidas sin perder. Es verdad que los pupilos de David Sánchez siguen sin engancharse a los puestos de playoff de ascenso, pero los balonos tienen que echar la vista muy atrás para rescatar la última vez que su equipo hilvanó seis partidos consecutivos en modo cosecha.

El punto arañado en la visita al Atlético Onubense mantiene a la Balona en la senda. Está claro que los de La Línea aspiran a lo máximo siempre y en todos los campos, pero cuando no se puede ganar o la pelota no quiere entrar, hay que saber conservar el empate. Los albinegros han acumulado sus 12 puntos en este periodo de seis semanas, un buen ritmo de no ser por las derrotas encajadas en el arranque de la competición, dos varapalos que impiden que los de David Sánchez estén en la zona de privilegio.

Ese inicio desafortunado ha desvirtuado un poco la actual situación de una Balona que sabe que necesita enganchar victorias para recortar las diferencias con el vagón cabecero, sobre todo con un Bollullos que se ha lanzado a por el liderato. Los de David Sánchez ya demostraron el día del Pozoblanco que no tienen vértigo ante rivales, a priori, llamados a estar en la pelea por el ascenso de aquí a junio. La principal prueba ahora es sacar más tajada fuera del Ciudad de La Línea y la próxima oportunidad se presenta con el desplazamiento a Tomares el próximo domingo (12:00).

Lo más positivo es que la Balompédica ha entrado en una dinámica que nunca es sencilla en el fútbol por mucho que se trate de la Tercera Federación. Los balonos tuvieron el pasado curso como mejor racha tres jornadas sin perder (en el grupo IV de la Segunda RFEF) y la campaña anterior, en la misma categoría, llegaron a estar cinco partidos seguidos en positivo.

Para remontarse a la última vez que la Balona encadenó seis encuentros sumando hay que mirar a la temporada 2020/21, la del ascenso con Antonio Calderón a la Primera Federación. Aquel conjunto sumó tres victorias y tres empates antes de llegar al tramo final con opciones de dar el salto. Un último triunfo en Marbella posibilitó a los balonos colarse en el grupo intermedio en el que finalmente celebró el ascenso por el camino largo.