El fútbol internacional vuelve al Ciudad de La Línea

El fútbol internacional vuelve al estadio Ciudad de La Línea y lo hace por partida doble. Las selecciones femeninas de Noruega y Japón se miden este martes a las 18:00 horas en un partido amistoso.

La Real Balompédica Linense, que ejerce de anfitriona, ha informado que la entrada de público es libre. La Balona ha avanzado que el nuevo estadio acogerá también otro encuentro de preparación de combinados femeninos: será el 1 de diciembre con un duelo amistoso entre las selecciones de Noruega y Dinamarca.

Estos combinados, y otros de las zonas más frías de Europa, aprovechan estas fechas para concentrarse en la Costa del Sol y en las instalaciones del Marbella Football Center, cuartel general de invierno de numerosos equipos para stages y parones internacionales.