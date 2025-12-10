El Balona-Dos Hermanas, para todos los públicos

La aplastante victoria conseguida por la Real Balompédica Linense en su visita al hasta entonces Cádiz Mirandilla (0-4) y la espectacular racha por la que atraviesa su rival (cinco victorias consecutivas) han reavivado el interés de la afición de La Línea por el encuentro que enfrentará a los albinegros con el Dos Hermanas el próximo domingo (17:00). Para propiciar que el equipo de David Sánchez cuente con el mayor respaldo posible, la directiva que encabeza Andrés Roldán ha puesto en marcha una campaña que permite a cada abonado juvenil e infantil hacerse con dos entradas gratuitas para acompañantes, sin que exista límite de edad para estos.

La Balona está contando con un respaldo de la hinchada impropio de un equipo de Tercera Federación, que además ha sufrido dos descensos en tres años y que hasta el pasado domingo no conseguía estabilizarse en la zona de privilegio.

Buena parte del mérito de esa numerosa presencia de aficionados hay que buscarla en las campañas que viene realizando el club para atraer espectadores. Atrás quedan las invitaciones primero a todos los equipos de cantera de la ciudad y más tarde, a todos los clubes deportivos del municipio.

Los pequeños tiraron de sus padres y el resultado fue que ante el Sevilla Atlético —que en ese momento ocupaba plaza de descenso— se dieron cita en el Ciudad de La Línea 3.185 almas, y que dos semanas más tarde, en el Balona–Dos Hermanas, eran 2.612 las almas que seguían el desarrollo del juego desde la grada. En este último caso, Europa Sur constató que era una cifra superior a la de 14 de los 20 partidos de Primera Federación que se jugaron durante aquel fin de semana.

Ahora el club permite que sus abonados juveniles e infantiles se hagan con dos entradas extras a las que les concede su carnet para entregárselas a aquellos interesados en acudir a la grada. Después de tres experiencias, parece claro que el objetivo no es hacer taquilla, sino garantizar el ambiente en los encuentros en los que el equipo linense ejerce como local.

El club, a través de sus redes sociales, recuerda que estas entradas se pueden adquirir tanto de manera presencial en las instalaciones del club como online, en la web del club.