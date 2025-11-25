La afición de la Balona, de Primera

Vista parcial de la grada de Tribuna del Ciudad de La Línea, el pasado domingo

La afición de La Línea está protagonizando la enésima muestra de su inquebrantable fidelidad a la Real Balompédica Linense. Después de tres años de penalidades, decepciones, con dos descensos a su espalda y sin que el equipo acabe de asentarse en las plazas de play-off del grupo X de Tercera Federación, las dos últimas comparecencias en casa se han saldado con la presencia de 3.185 y 2.612 espectadores. Una cifra que envidian incluso equipos de esa Primera Federación tan añorada por estos lares.

Lo acuñó, hace ya un buen puñado de años, el expresidente Manuel Monteagud: la Balona y La Línea forman un binomio indivisible. Y es precisamente en las malas cuando más se palpa.

En una categoría muy poco apetitosa, con los albinegros incapaces de ejercer el dominio que se le suponía el pasado verano en virtud de su presupuesto y después de tres años en la que cada decepción era mayor que la anterior, el público sigue asistiendo al coqueto Ciudad de La Línea como si tal cosa.

No es una cuestión de opiniones, es un hecho constatable. En la décima jornada se dieron cita en el recinto deportivo para presenciar el duelo entre los de David Sánchez y el Sevilla Atlético (que ocupaba plaza de descenso) 3.185 almas.

El pasado domingo, con un Balona-Lucena en principio más atractivo pero en horario matinal la cifra se redujo a 2.612.

Iniciativas productivas

Aficionados, durante el Balona-Ciudad de Lucena

En estos números, todo hay que decirlo, tienen también su peso las iniciativas que está llevando a cabo el club para invitar primero a los chavales de los diferentes equipos de cantera y posteriormente a los de todos los clubes deportivos de la ciudad.

Bastante echar un ojo el pasado domingo a la grada para cerciorarse de que muchos de esos críos habían tirado de sus padres, inquilinos poco habituales de las gradas del Ciudad de La Línea.

Los 2.612 aficionados del último compromiso como local se traducen en que la Balompédica reunió más espectadores que 14 de los 20 partidos de Primera Federación que se jugaron durante el fin de semana. Sólo FC Cartagena (5.242), Unionistas de Salamanca (4.351), el Cacereño del exbalono Julio Cobos (3.500), CE Sabadell (3.017), AD Alcorcón (2.912) y Mérida AD (2.818), lograron más respaldo en las gradas.

Bastante más complicado resulta contar con datos fiables cotejar la presencia de público en los partidos de Segunda y Tercera Federación. Pero según los datos facilitados por el portal GradaPro, sólo tres encuentros de esas dos categorías (en los que ejercían de locales Real Jaén, Xerez DFC y Sant Andreu) contaron con una mayor afluencia que la registrada en La Línea.