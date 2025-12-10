El cartel del Balona-Dos Hermanas, un guiño a 'El Resplandor'

La Real Balompédica Linense presenta el encuentro de la decimocuarta jornada del grupo X de Tercera Federación que el próximo domingo (17:00) le enfrentará al Dos Hermanas en el Ciudad de La Línea con un espectacular cartel, obra del artista local Pepe Lima, que evoca una de las escenas más icónicas de una de las películas de terror por excelencia: El Resplandor (1980).

En el cartel, ataviado con los colores de la Balona, se observa al que en el film fue Danny sobre el recordado triciclo, encontrándose con dos chicas vestidas de manera idéntica en su camino y un mensaje: “ven a jugar”.

En el largometraje de Stanley Kubrick -en el que Jack Nicholson realizó un papel sencillamente inolvidable- Danny avanzaba por un pasillo en el que se topaba con el espíritu de las hermanas Grady, dos niñas que habían sido asesinadas por su padre, Delbert Grady, bajo la influencia de los fantasmas del Hotel Overlook, en el que se desarrollaba toda la acción. Paradójicamente, en el libro en el que se basaba el guion, esos dos personajes no eran familiares entre sí.

El cartel del Balona-Dos Hermanas

Las gemelas le espetaban a Danny "ven a jugar con nosotras... para siempre", una frase a la que seguían imágenes sangrientas.