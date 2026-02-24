Trece años sembrando futuro

Este 23 de febrero se han cumplido trece años de una jornada que, con el paso del tiempo, ha adquirido un carácter casi fundacional para el Campo de Gibraltar. Aquel sábado de 2013, en el emblemático Hotel Cristina, tres ciudadanos —Antonio Gil Ropero, Álvaro Moya Tejerina y quien suscribe estas líneas— decidimos ordenar ideas, sumar voluntades y poner en negro sobre blanco un propósito ambicioso: contribuir a cambiar el rumbo de esta tierra desde el conocimiento, la cooperación, el talento y la sociedad civil.

Así nació la Plataforma Civil de Conocimiento @ndaluciabay20.30, concebida como un espacio abierto para pensar el presente y proyectar el futuro de la Bahía de Algeciras, del Campo de Gibraltar y del Estrecho, histórico manantial de civilizaciones y puente entre continentes y culturas. No se trataba sólo de reflexionar, sino de actuar como catalizador social para impulsar oportunidades, cohesión territorial y progreso sostenible.

Desde entonces, la iniciativa ha defendido una idea matriz tan sencilla como poderosa: el Pleno Empleo de Calidad en la Ciudad de la Bahía es una meta alcanzable si se alinean conocimiento, innovación, voluntad política y compromiso ciudadano. Bajo esta convicción, la plataforma ha promovido encuentros, propuestas y espacios de diálogo que han enriquecido el debate público sobre desarrollo económico, sostenibilidad, infraestructuras, logística, educación y cohesión social.

El espíritu fundacional permanece intacto: convertir la Bahía en una Ítaca abierta y transparente, donde el progreso se mida también en bienestar humano, integración social y respeto al entorno.

Más de 5.000 personas han participado directa o indirectamente en esta corriente cívica: profesionales, docentes, estudiantes, trabajadores, empresarios e investigadores comprometidos con su tierra. A ellos se suman muchos otros que, desde la discreción, apoyan y difunden una visión del desarrollo como tarea colectiva.

En este camino surgieron sinergias con iniciativas como la Plataforma Un siglo sin tren , que reivindica mejoras estructurales esenciales para la vertebración territorial y la igualdad de oportunidades. Ambas corrientes comparten la convicción de que la sociedad civil organizada puede impulsar transformaciones reales con rigor, perseverancia y espíritu constructivo.

Recordar aquel alumbramiento no es un ejercicio de nostalgia, sino de gratitud y responsabilidad.

Lo mejor está por llegar. Cuando una comunidad decide creer en sí misma, el futuro deja de ser promesa para convertirse en horizonte posible. Y en la Bahía, ese horizonte ya se vislumbra.