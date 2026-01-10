La Balona, en busca del tiempo perdido

Con una semana de retraso como consecuencia del aplazamiento de su duelo con el Atlético Central de la pasada jornada, la Real Balompédica Linense inicia este domingo (12:00, en directo por Triunfemos) su andadura en 2026. Lo hará en un campo, el Pérez Ureba de Conil, en el que nunca ha conseguido ganar y donde persigue mejorar la racha de 13 partidos sin conocer la derrota que estableció el conjunto de Jordi Roger en la 2018-19. Los albinegros saltarán al césped sintético del coliseo conileño en la séptima posición del grupo X de Tercera Federación tras el empate sin goles de este sábado entre Ceuta B y San Roque de Lepe, si bien los aurinegros han dado caza a los balonos en la clasificación.

Después de acabar 2025 con dos decepcionantes empates (en realidad, con un triunfo en cinco jornadas) la Balona arranca este nuevo año con retraso… y con prisas. Cada vez son más los equipos que se unen a la pelea por las cinco primeras plazas y el conjunto de La Línea, que fue concebido para buscar el título y por ende el ascenso directo, genera dudas. Muchas dudas.

Los linenses afrontan en los próximos ocho días tres partidos –dos de ellos a domicilio– en los que no se puede decir que se decida su suerte, pero que sin duda conforman un ciclo muy importante. La hinchada es consciente de eso y por ello serán muchos los aficionados que acompañen a la expedición hasta la vecina Conil.

La Balona comparece al que para los albinegros será el primer partido de 2026 con dos bajas. Por un lado la ya conocida de Rubén Olea, cuya rodilla dañada ya ha sido sometida a la preceptiva intervención quirúrgica. Y por otro, la de Adri Valiente, al que la gripe ha dejado como secuela un problema estomacal tan grave que lleva una semana sin entrenarse. Como quiera que este último apenas ha disfrutado de minutos, se puede decir que el entrenador, David Sánchez, cuenta con toda su artillería pesada.

En cuanto a la alineación, casi las mismas dudas que en la previa del duelo no celebrado ante el Atlético Central. Por un lado, si volverá Antonio Hermosín al marco una vez cumplida su sanción o si el míster depositará su confianza en el canario Brian Mahugo, que a pesar de encajar tres goles, cuajó un muy buen partido en Utrera, en su debut como titular. Todo apunta a que Tomi Lanzini, que no es titular desde el nueve de noviembre, recuperará la manija y arriba queda la duda de si Diego estará acompañado por Álvaro González o por Juaniyo en una apuesta por una dupla de centrodelanteros.

El preparador, que lamentó no haber podido disputar el encuentro con el Atlético Central en la fecha prevista, ve a su equipo “con muchas ganas de arrancar 2026 con buenas sensaciones, pero sobre todo con victoria no sólo para seguir en la zona alta, sino para cargarnos de confianza, nos hace falta confianza”.

El entrenador balono entiende que el Pérez Ureba es “uno de los campos complicados de la categoría, que además es de césped sintético” y advierte que sus futbolistas se toparán con “un buen rival”.

David Sánchez ya mira a “una semana de nueve puntos” y expresa su deseo de que el lunes 19 de enero su vestuario esté “muy contento” por los resultados cosechados en los tres duelos que dirimirán contra Conil (este domingo), Atlético Central (el miércoles 14, a las 19:00) y Chiclana, un periodo en el que entiende que será muy importante el fondo de armario de su plantilla.