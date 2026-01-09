La Balona, entre el récord y la maldición en Conil

Formación inicial de la Balona en su última visita a Conil, en diciembre de 2010

La Real Balompédica Linense regresa este domingo (12:00, en directo por Triunfemos) a Conil después de poco más de 15 años. Un partido en el que los albinegros, que por mor de la suspendión de su duelo con el Atlético Central, acumulan tres semanas sin competir, persiguen mejorar el récord establecido por el equipo de Jordi Roger en la andadura 2018-19, en la que se mantuvo 13 jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Pero además optan a acabar con la maldición que le persigue en el escenario en el que dirimirá el coque, el Pérez Ureba, donde han firmado tablas en sus cuatro visitas precedentes. Y eso que, casi siempre, acudían como favoritos.

Los linenses saltaron por primera vez a ese césped (entonces natural) el seis de noviembre de 1994. “La Balona empata en un volcán” decía este periódico al día siguiente (por entonces las ediciones digitales ni se barajaban) en referencia a la igualada (2-2) entre los equipos de Fali Castañeda y Gabriel Navarro Baby.

En el minuto 69 el choque estuvo detenido durante casi un cuarto de hora después de que un linier recibiese el impacto de una castaña (así lo decía el acta) lanzada desde la grada. Un aficionado balono fue desalojado del estadio, pero no detenido. El árbitro anuló un gol a los locales y no concedió otro a los visitantes.

Ficha de la temporada 1994-95 Conil CF (2): Bazán; Joaquinito (Carrasco, 65’), Fofo, Núñez, Alfonso, Carlis, Rueda, Cocola, Fali, Quico y Chiqui. R. Balompédica (2): Miguel Rivas, Casasola, García, Alberto Merino, Jorge Pirri, Sotil (Báez, 76’), Elorduy, Ángel Pirri, Fernando Gallego (Pavón, 65’), Juan Hoyos y Pacheco. Árbitro: Lara Rodríguez (Ceuta). Amonestó a los locales Cocola y Quico y a los visitante Casasola, Miguel y Ángel Pirri, a éste en dos ocasiones (11’ y 64’), por lo que fue expulsado. Goles: 0-1, Fernando Gallego (19’). 1-1, Quico (36’), 1-2, Elorduy (39’). 2-2, Carlis (81’). Incidencias: Encuentro de la duodécima jornada de la temporada 1994-95 disputado en el Pérez Ureba de Conil con un gran ambiente en las gradas e incidentes en el transcurso de la segunda mitad.

En la vigésimo primera jornada de la 1995-1996 los de Baby regresaban a ese campo para medirse a los que entrenaba Belmaño. El choque se aplazó en primera instancia porque lluvias torrenciales habían dejado impracticable el campo, que tuvo que ser resembrado. Así que acabó por celebrarse en la festividad del 28 de febrero.

El equipo de casa consiguió equilibrar la contienda (2-2) con un injusto penalti en el 96 decretado por un árbitro gallego que acababa de desembarcar en el colegio de Cádiz, Belizón Flores. La Balona había perdido hasta ese momento (jornada 21) once puntos en el tiempo añadido, lo que acabó por convertirse en un auténtico síndrome dentro del vestuario.

Ficha de la temporada 1995-96 Conil CF (2): Lúa (Arias, 17’), Joaquinito, Cocola, Ricardo, Patudo, Robles, J. Romero, Núñez, Gerardo (Chupete, 80’), Juan Antonio y Kiko. Real Balompédica (2): Pablo, Casasola, Barranco, Alberto Merino, Nene Salvador, Juan Almendro, Fran Peinado, Yiyi (García Cazorla, 68’), Argüez (Matías, 90’), Juan Hoyos y Villi (Esteban, 88’). Árbitro: Belizón Flores (colegio gaditano), Amonestó a los locales Joaquinito, Jorge Romero, Cocola y Ricardo y al visitante Nene Salvador. Goles: 1-0, Javi Romero (39’), 1-1, Villi (51’). 1-2, Juan Antonio García Cazorla (74’). 2-2, Kiko, de penalti (96’). Incidencias: Encuentro aplazado de la vigésimo primera jornada de la 1995-96, disputado el 28 de febrero en el Pérez Ureba, con bastante público.

El entonces presidente de la Balompédica, Juan Machado, se despachó en unas declaraciones posteriores con una de sus nada inhabituales salidas de tono, por lo que fue sancionado: “El árbitro es un mierda y medio y no merece llegar vivo a casa”, dijo. Unas palabras que, por cierto, tuvieron eco inlcuso a nivel nacional.

Los dos más recientes, 0-0

La penúltima visita albinegra se remonta al 29 de septiembre de 1996. Otra vez el sempiterno Baby al frente de los linenses y un exfutbolista balono, Nico Sosa, sentado en el banquillo de casa.

Fue el menos accidentado de los enfrentamientos celebrados hasta ese momento, entre otras cosas porque hubo muy poco público.

Ficha de la temporada 1996-97 Conil CF (0): Domingo, Joaquinito (Braulio, 85’), Juan Antonio, Escobar, Román, Agu, Manzanares, Carlis, Lagares (Puya, 69’), Ordóñez (Capote, 46’) y Piñero. Real Balompédica (0): Pablo, Casasola, Barranco, Francis Aparicio, Matías, Sixto, Juan Almendro, Argüez (Andrés Hoyos, 72’), Juan Antonio (’Pato’ Álvarez, 79’), Juan Hoyos (Chichi, 88’) y Pedro García. Árbitro: Rodríguez Pérez, de Motril. Amonestó a los locales Ordóñez, Manzanares y Escobar y a los albinegros Pedro García, Casasola, Sixto y Francis Aparicio, a éste dos veces, por lo que fue expulsado en el 88’. Incidencias: Encuentro de la quinta jornada de la 1996-97, celebrado en el Pérez Ureba de Conil, con escasa presencia de aficionados.

Fue el primer punto de aquella temporada para los visitantes, que hasta ese día no habían sido capaces de dejar el marco a cero.

Por último, la Balona acudió a Conil el 19 de diciembre de 2010. En los banquillos, Antonio Cama -que había enderezado al equipo de casa tras su desembarco con la temporada empezada- y Rafa Escobar (en la actualidad, entrenador del Egabrense).

David Navarro salta con Andrades, en 2010 / Aragón Pina

Cuando saltó al campo, después de un tropiezo matinal del Pozoblanco, la Balona tenía la primera plaza a su alcance, pero no fue capaz de sumar la victoria. “El liderato se hace esperar”, titulaba Rafa Máiquez la crónica de Europa Sur.

La información añadía en su encabezamiento: “La Balompédica empata en Conil y no logra alcanzar la primera plaza, a tiro tras el tropiezo del Pozoblanco. Los albinegros perdonan en la primera parte y sufren en la segunda mitad ante un rival correoso”.

La Balona estaba inmersa en una racha de diez jornadas sin perder, que prolongó hasta las 24, lo que le sirvió para acabar como campeón y más tarde lograr el ascenso en la eliminatoria entre primeros clasificados que le midió al Tudelano.