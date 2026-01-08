Jesule, un infiltrado de La Línea en el Conil CF

El Conil CF cierra su primera vuelta del grupo X de Tercera Federación este domingo once de enero (12:00) como local frente a la Real Balompédica Linense. En el banquillo del equipo de casa Jesús Barbadilla (Jesule), que es casi un infiltrado del conjunto albinegro. Jesule es malagueño, pero hijo de una linense y un arcense y se confiesa abiertamente un enamorado de la ciudad natal de su madre, que ha visitado en infinidad de ocasiones. "Me encanta su Feria, sus playas… es que yo pasaba mis veranos allí", explica, al tiempo que recalca el protagonismo que tiene el equipo para sus vecinos. "Es una ciudad en la que se respira fútbol", subraya.

El míster asume la diferencia de potencial entre las dos escuadras que se verán las caras en el Pérez Ureba y lejos de exigirle a sus hombres un resultado, les reclama que "compitan", siquiera sea "por hacerle pasar un mal rato a los cuarenta o cincuenta primos", los de la familia Servilla, que esta semana tendrá en su contra. "Para nosotros, al contrario que para la Balona, a veces un empate es casi una victoria", detalla.

Jesule regresó el pasado verano al banquillo del Conil con el objetivo de que su equipo alcanzase la permanencia y, a falta de una jornada para que termine la primera vuelta, disfruta de una renta de siete puntos sobre el descenso. Antes de iniciar su andadura en los banquillos, jugó en casi todas las categorías con las camisetas de CD Málaga, Poli Ejido, Poli Almería, Xerez Deportivo, Levante y Mérida, para retirarse en el Unión Estepona. Tuvo un cargo relevante en la Asociación de Futbolistas Españoles (Afe).

"La temporada después de un descenso es muy difícil"

El técnico del Conil entiende que la Balompédica cuenta con "una selección de jugadores" de la categoría pero advierte: "Tengo una experiencia como jugador y como entrenador que me dice que cuando un equipo desciende, la temporada siguiente es muy difícil".

"En el caso de la Balona ha hecho un equipo totalmente nuevo y confeccionar una plantilla que está obligada a subir... mentalmente no voy a decir que suponga un lastre, pero sí una presión añadida, con la que hay que aprender a convivir", subraya el preparador. "Porque además te encuentras con rivales como el Bollullos que persiguen lo mismo y llevan dos años trabajando con el mismo proyecto".

"Hay equipos a los que les cuesta arrancar y otros, sencillamente, que no lo consiguen", continúa. "Lo que no puede ser es que se crea que va a ser primero sí o sí y que va a subir de calle, porque este grupo es el más duro en muchos años y hay tantos candidatos a ascender que los que somos pocos somos los que aspiramos sólo a salvarnos".

"¿La Balona? Estoy convencido de que va a ir de menos a más. De hecho comenzó con dos derrotas y ya lleva trece jornadas sin perder", explica. "Que esté ahora séptimo o quinto… estamos hablando de diferencias de puntos muy pequeñas, además de que tiene un partido aplazado".

"Tengo claro que al final va a acabar arriba, ahora no me atrevo a decir es si primera, segunda o quinta, porque eso también depende del resto de los equipos", vaticina.

Con todo Jesule entiende que "Balona, Atlético Central y Dos Hermanas" cuentan con las plantillas más completas del grupo X.

Con respecto a los suyos recalca que cuenta con un vestuario muy joven, como corresponde "al segundo presupuesto más bajo de la competición" al que la falta de experiencia y la dureza del calendario inicial le pasaron factura en las primeras jornadas, pero que ha sabido sobreponerse.

"De todas formas tenemos que solucionar un problema evidente: que nos hacen muchos goles", asevera. "No puede ser que hagamos dos goles fuera y no ganemos. A ver si podemos incorporar algún futbolista para la parte de atrás".