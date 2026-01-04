Así queda la clasificación del grupo X de Tercera Federación tras la 16ª jornada

El aplazamiento del encuentro entre la Real Balompédica Linense y el Atlético Central como consecuencia de la incesantes lluvias que desde el sábado caían sobre La Línea, no han dejado apenas secuelas clasificatorias para ambos conjuntos. El linense se mantiene sexto, a un punto de las plazas de play-off, aunque eso sí, a ocho ya del líder Bollullos, aunque con un partido menos. Los servillanos siguen cuartos.

La lluvia marcó el fin de semana en la zona andaluza de Tercera Federación. En el grupo X sólo se aplazó finalmente el encuentro que se iba a escenificar en el Ciuidad de La Línea, pero en el IX fueron tres, todos ellos anunciados en la provincia de Málaga: El Palo-Torreperogil; UD San Pedro-Churriana y CD Alhaurino-Arenas de Armilla.

En los encuentros que sí se jugaron destacan los triunfos de Bollullos y Ciudad de Lucena sobre rivales directos (Dos Hermanas y Cádiz Mirandilla) que afianzan a los vencedores en las primeras posiciones. El Conil, que en una semana recibirá a la Balompédica, dejó escapar el triunfo en el campo del Atlético Onubense al encajar un tanto en el minuto 95.

Bollulos, 2- Dos Hermanas, 1

El Bollullos se rehizo tras su patinazo en el último encuentro de 2025 en su visita al Cádiz Mirandilla al vencer 2-1 al Dos Hermanas. Un resultado que mantiene a los condales en la primera plaza de la clasificación y supone el primer revés de los nazarenos desde la llegada al banquillo de Emilio Fajardo, es decir, después de ocho jornadas. Los sevillanos se mantienen quintos con un punto más que la Balona, que tiene un partido menos.

Tras una primera mitad intensa pero sin goles, Andrés Pavón adelantó a los de casa (50’) y Toni García hizo la igualada (65’). Manu Romero (78’) anotó el tanto del triunfo onubense.

“Victoria del Bollullos ante el Dos Hermanas CF 1971 en el Eloy Ávila Cano (2-1), en un partido en el que los condales dominaron, llegaron más veces a puerta y se hicieron acreedores a un triunfo más que merecido en el mejor estreno posible a 2026”, resume Huelva Buenas noticias.

Ciudad de Lucena, 3-Cádiz Mirandilla, 0.

El otro encuentro destacado de la jornada fue el que sirvió al Ciudad de Lucena para escalar a la segunda plaza en detrimento del Cádiz Mirandilla, al que derrotó por 3-0. Un gol en el minuto ocho de Rafa Gálvez al rentabilizar un balón perdido tras un córner marcó el desarrolló del choque. El 1-0 descompuso al filial y lanzó a los celestes, que disfrutaron de varias ocasiones. En el 22’ les fue anulado un gol por fuera de juego y en el 30’ llegaba el 2-0, obra de Hugo Fuentes. En la segunda parte y bajo la misma dinámica, el técnico local, Antonio Jesús Cobos, decidió hacer debutar a Adrián Valenzuela, un zaguero de 19 años que se incorporó en noviembre procedente del Recreativo de Granada. Ale Benítez hizo el 3-0 en el 82’.

Rafa Gálvez celebra su tanto, el 1-0 para el Ciudad de Lucena

“El Ciudad de Lucena inició el año de forma inmejorable, cosechando una meritoria y más que justa victoria en casa ante el Cádiz Mirandilla por 3-0 en el enfrentamiento estrella de la jornada. Los celestes no notaron sus importantes bajas en defensa gracias a las buenas actuaciones de Rafa Castilla y Jaime Ortiz, que reemplazaron en la alineación a José Cruz y Manolo Ortiz. Con este triunfo, se colocan en segunda posición”, se lee en Lucena Hoy.

Castilleja, 3-AD Ceuta B, 1.

Uno de los resultados que benefició a la Balona fue la inesperada derrota el sábado de la AD Ceuta B en su visita al Castilleja, que con estos tres puntos abandona los puestos de descenso en los que había acabado 2025. El filial caballa se mantiene igualado a 25 puntos con la Balona. Los dos tienen un encuentro pendiente que unos y otros disputarán como locales.

Un lance del Castilleja-Ceuta B del sábado

Paco Fernández adelantó a los norteafricanos (13’), pero Cazorla igualó justo antes del descando (45’). En la segunda mitad llegaría la remontada de los sevillanos. Hugo hizo el 2-1 en el 65’ y Nene, de penalti, cerró el marcador (81’).

“La AD Ceuta FC B no ha podido arrancar el 2026 con buen pie y regresa de vacío de su visita al siempre complicado campo del Castilleja CF, donde terminó cayendo por 3-1 en un partido que se torció tras un inicio prometedor del filial caballa”, narra Ceuta Deportiva.

San Roque de Lepe, 4-Córdoba B, 1

Después de cuatro victorias en cinco jornadas, el San Roque de Lepe, que ha llevado a cabo una importante metamorfosis de su plantilla, empieza a erigirse en enemigo de los equipos de la zona alta. Ya es noveno, a un punto de la Balona. Este domingo se deshizo con más apuros de lo que señala el marcador final de un Córdoba B que había puntado en cinco de sus siete desplazamientos precedentes.

El San Roque de Lepe, que viene creciendo, celebra su triunfo sobre el Córdoba B

Javi Cheli (21’) y Rubén García (60’) marcaron para los aurinegros, pero Hugo puso emoción con el 2-1 en el 85’. Con el filial cordobesista ya lanzado a tumba abierta llegaron los goles de Jesuly (91’) y Pablo Gomez (93’).

“Victoria solvente del San Roque de Lepe en el estreno del año ante el Córdoba B (4-1), en un duelo en el que los de casa se supieron sobreponer a sus múltiples bajas, efectos colaterales de la derrota en Chiclana en el epílogo a 2025”, relata Huelva Buenas noticias.

“Hasta seis caras nuevas tuvo el cuadro sanroquista en este envite con respecto al duelo con los chiclaneros: Antonio Orta -meta del filial-, Francis Ruiz, Juan Carlos Camacho, Rubén García, Ritoré y Javi Cheli, que relevaron a Maidana, Víctor García y Cheikh, estos por sanción, más Dani Litri, Dani Ferja y Dani Gil”, añade la información.

Pozoblanco, 2-Chiclana CF, 2

El Pozoblanco, aquel equipo que llegó líder a La Línea, ya es undécimo, mientras que el Chiclana sumó un punto en el Valle de Los Pedroches que le permite dar alcance a la Balona. Los chiclaneros acabaron el partido con nueve por las expulsiones de Ángel (62’ por doble amarilla) y Pecci (89’, roja directa).

Diawara, de penalti, adelantó a los cordobeses en el 38’, pero a renglón seguido (43’) Carri hizo el 1-1 con un golazo en una jugada personal. Se repitió la historia tras el descanso. Abizanda marcó el 2-1 en el 57’ y Samuel estableció el resultado definitivo en el 67’.

“El inicio de 2026 no llegó para el CD Pozoblanco con victoria. En el partido que inauguró el centenario del club, y que midió a los pozoalbenses con el Chiclana, acabó en tablas después de que los locales se adelantaran hasta en dos ocasiones en el electrónico. El equipo gaditano acabó con dos hombres menos pero la inferioridad numérica no pudo ser aprovechada por los locales para comenzar el año con victoria”, narra Hoyaldía.com

Atlético Onubense, 2-Conil, 2

Entre los partidos de los equipos que no pelean por la parte alta destaca el del Conil, al que la Balona rinde visita la próxima jornada. El equipo que entrena Jesús Barbadilla (Jesule) estuvo dos veces por delante, pero sigue sin celebrar el triunfo desde el 23 de noviembre, cuando superó al colista Coria (0-1).

Pepe Sánchez adelantó a los conileños, que se mantuvieron por delante hasta que en el 81' Acosta introdujo el balón en su propio marco. En el 82' llegó el 1-2, obra de Víctor Olmo y nada menos que en el 95' Ale Benítez firmó las tablas definitivas.

"Pudo y debió ganar el Atlético Onubense al Conil, por juego y ocasiones, pero cosas del fútbol se tuvo que conformar con la pedrea del empate (2-2) logrado además en el tiempo añadido", sostiene Huelva Buenas Noticias.

Tomares, 5-Coria, 0

El Tomares se resiste a rendirse. Este domingo ha firmado su segunda victoria en cuatro jornadas y se queda a un punto de la permanencia, aunque tiene un encuentro pendiente, en Ceuta. El Coria, que llegó a la categoría para reemplazar al San Fernando, cada vez da más la sensación de que se ha resignado a su suerte.

Marcaron para el Tomares Sergio Buzón (34' y 48’, el primero un golazo de falta), 3-0, Raúl Vega (65'); Curro, de penalti (72') y Juan Sánchez (83').

Sevilla C, 2-Utrera, 1

El Sevilla C marca diferencias con el descenso tras derrotar a un Utrera que en casa, como demostró ante la Balona en el último partido de 2025, se defiende, pero que fuera baja muchos enteros. Lidueña, de penalti, adelantó a los mostachones, pero el filial echó mano de raza y volteó el resultado con dos goles de Jesuly Acuña (81’ y 84’).

Los resultados de la decimosexta jornada en el grupo X de Tercera Federación, fueron:

Los resultados de la jornada 16 en el grupo X de Tercera Federación

La clasificación, con dos partidos pendientes, queda así a falta de una jornada para que termine la primera vuelta.