El Intercity destituye al exbalono Javi Moreno

El Intercity ha anunciado este domingo la destitución de Javi Moreno, que deja al equipo alicantino sexto clasificado del grupo quinto de Segunda Federación. La medida contra el técnico, que el curso pasado dirigió a la Real Balompédica Linense en esa misma categoría, llega después de que su equipo perdiese este sábado 4-1 en el campo del líder Rayo Majadahonda, lo que suponía la primera derrota después de tres victorias y dos empates.

Javi Moreno se hizo cargo de la Balona el nueve de octubre del pasado 2024 en sustitución de Miguel Rivera, cuya destitución se había producido un día antes. El equipo de La Línea había disputado por entonces seis jornadas y, con una sola victoria, era decimosexto, a tres puntos de la salvación.

El preparador de Silla dirigió a los albinegros durante 21 partidos, en los que ha sumó siete victorias, cuatro empates y diez derrotas. O lo que es lo mismo, ha sumado 25 puntos de 63 posibles (39,8 %). Su equipo ha anotado 17 goles y ha encajado 25 (-8). La directiva que encabeza Andrés Roldán tomó la destitución de apartarle de sus funciones tras una derrota a manos del Cádiz Mirandilla que suponía la sexta en nueve jornadas.

Su andadura en Alicante

Javi Moreno fue destituido en el Intercity tras caer en casa del líder, que tras este triunfo distancia al Intercity en 12 puntos. El entrenador exbalono recaló en el conjunto alicantino el pasado verano después de que éste hubiese descendido a Segunda Federación. El objetivo no era otro que devolver al equipo alicantino a la categoría de bronce del fútbol español.

Hasta el momento de su destitución, Javi Moreno había dirigido 17 partidos con un balance de 6 victorias, 7 empates y 4 derrotas.

“Antes de la visita al Rayo Majadahonda, el Intercity sumaba cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota, por lo que la decisión no deja de ser sorprendente pese a que el objetivo del club es el de ser campeón de grupo”, destaca el diario Información de Alicante.

El club agradeció a Javi Moreno "su trabajo e implicación desde que se hizo cargo del equipo el pasado verano, al tiempo que le desea la mayor de las suertes en sus futuros proyectos deportivos".

La labor de entrenador recaerá en Quique Hernández, director deportivo de la entidad, quien se hará cargo de manera interina de la primera plantilla. José Vicente Lledó, secretario técnico y exentrenador del club, será el ayudante de Quique Hernández hasta la posible contratación de un nuevo técnico.

Ambos dirigirán este lunes el entrenamiento en las instalaciones de Bonalba y el Intercity iniciará la segunda vuelta el próximo domingo, 11 de enero, con un derbi ante el Orihuela en el estadio Antonio Solana de Alicante.