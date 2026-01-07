El Balona-Atlético Central se jugará el miércoles 14 de enero a las 19:00

El encuentro de la decimosexta jornada del grupo X de la Tercera Federación que deberían haber disputado el pasado domingo Real Balompédica Linense y Atlético Central se celebrará el próximo miércoles, 14 de enero, a partir de las 19:00.

La Real Federación Andaluza de Fútbol decretó el pasado sábado, de forma preventiva, el aplazamiento del duelo entre Balona y Atlético Central en vista de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había decretado aviso naranja por fuertes lluvias durante todo el domingo en el Campo de Gibraltar, como consecuencia de la llegada de la borrasca Francis, lo que afectaba evidentemente a La Línea.

De acuerdo con la norma, este encuentro tenía que celebrarse antes del comienzo de la segunda vuelta, lo que sucederá el día 18, cuando, por ejemplo, el conjunto que entrena David Sánchez visite al Chiclana CF.

Por lo tanto, el propio Comité de Competición dejó prácticamente sin alternativas a los dos conjuntos para ponerse de acuerdo en la nueva fecha, ya que esta semana, con un festivo (el de este martes por la llegada de los Reyes Magos) de por medio, se antojaba casi imposible.

Finalmente, las dos partes han cerrado el acuerdo de que el Balona-Atlético Central se juegue el miércoles 14 a las 19:00 en el Ciudad de La Línea.

La Balona, por tanto, jugará un partido en casa entre su último desplazamiento de la primera vuelta, el de este domingo al Pérez Ureba de Conil (12:00) y el primero de la segunda mitad de la competición, el que, como queda explicado, le llevará a Chiclana.