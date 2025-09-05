Álvaro Pérez Bonmatí: "La Balona está por circunstancias en Tercera Federación, pero trabaja como si estuviera en Primera"

Álvaro Pérez Bonmatí es uno de los arquitectos fundamentales de la nueva Real Balompédica Linense. Desde el frente de los despachos, el director general afronta con ilusión y ambición la temporada que arranca este próximo domingo en el Ciudad de La Línea, ante el Chiclana CF (20:00). El linense ha aplicado sus métodos y su experiencia para sentar las bases de un proyecto que ha recuperado la chispa de la afición albinegra. Así lo palpa también el dirigente: "Era lo más importante, levantar los ánimos".

Pérez Bonmatí consumó su regreso a la Balona el pasado mes de junio. Fue la primera decisión de calado del propietario, Andrés Roldán, que escuchó el sentir de una hinchada que requería la presencia de un profesional que ya había dejado su huella anteriormente y que estaba haciendo maravillas en el Antequera, un club modesto que acarició el ascenso a Segunda División.

“He notado el cariño desde el primer día, desde antes incluso porque dos o tres meses antes de mi regreso me escribían y me llamaban muchos aficionados, gente que ni conocía, pidiéndome que volviese para echar una mano a la Balona y yo encantado. Tenía que darse que Andrés (Roldán) confiase en mí, lo hizo y aquí estamos con la ambición y la ilusión de que sea una gran temporada para la Balona”, explica.

Como ya dijo en su presentación, el director general no traía "soluciones mágicas para arreglar los problemas de un día para otro", sino una disciplina de trabajo diario y colectivo para marcar el rumbo: “Yo creo en trabajar desde la profesionalidad y que la afición lo sienta, que se transmita. Creo que haciendo las cosas bien desde los despachos es más sencillo para que eso repercuta en lo deportivo”.

Pérez Bonmatí tenía claro que el proyecto 2025/26 debía tratarse más allá de la categoría: "A los jugadores el primer día que llegaron les pusimos un vídeo de lo que significa la Real Balompédica Linense y el fútbol en La Línea", detalla. "Ellos saben que la Balona es un club que por circunstancias está en Tercera Federación, pero que va a trabajar como si estuviera en Primera”.

El primer paso para el director general era revertir el clima del final del pasado curso, convertir lo antes posible el borrón y cuenta nueva en el punto de partida de algo ilusionante: “Era lo más importante, recuperar la ilusión, levantar los ánimos y creo que ese primer paso lo hemos conseguido este verano y lo vemos reflejado en la campaña de abonados, ya por encima de los 1.700 seguidores”, sostiene.

La Balona que va a competir en el grupo X de la Tercera Federación se ha cuajado paralelamente desde la dirección deportiva que lidera Miguel Ángel Rondán, quien a su vez eligió a David Sánchez como el entrenador. "Se apostó por dos profesionales que conocen a la perfección la categoría como Miguel Ángel y David, en el caso de nuestro director deportivo con una dilatada trayectoria en superior categoría, y nuestro entrenador también como futbolista. Ambos saben lo que es subir de Tercera a Segunda Federación y eso es fundamental", afirma Álvaro.

El director general avala “una plantilla de jugadores que también sabe el terreno que vamos a pisar, con futbolistas con esa dosis de experiencia en categorías superiores como Tomi Lanzini, por poner un ejemplo reconocible”, argumenta.

Pérez Bonmatí ha cumplido este verano como uno de los requisitos que se marcó cuando regresó: estar cerca de la calle para reforzar el vínculo entre la Balona y La Línea. El director general y otros representantes del club han estado en muchos actos sociales, lo que ha permitido a la afición resolver dudas y charlar con los dirigentes. Es otra manera de hacer club. El linense quiere que esta sea la tónica a seguir durante toda la temporada.

Pérez Bonmatí y Andrés Roldán. / Vanessa Pérez

Una dilatada trayectoria

Álvaro Pérez llegó a la Balona en mayo de 2021 de la mano del entonces presidente, Raffaele Pandalone, como asesor jurídico, después de una etapa tan prolongada como exitosa en el Europa de Gibraltar. En noviembre de 2022, poco después de que Andrés Roldán adquiriese por aquel entonces la mitad de la entidad y en puertas de la conversión de ésta en Sociedad Anónima Deportiva, el club emprendió una reestructuración que llevó al letrado a ocupar la plaza de director general. La Balompédica dividía su actividad en cuatro grandes apartados y Álvaro Pérez se constituía en el máximo responsable del día a día, en la prolongación en La Línea de la propiedad, afincada en Marbella.

El 17 de julio de 2023, poco después de que se consumase el descenso de los albinegros a Segunda Federación, la entidad anunció la marcha abrupta de Juan Andrés Sarrias como responsable de marketing y apenas diez días después y en una decisión que tenía mucho que ver con este hecho, también abandonaba sus funciones Pérez Bonmatí. "Es lo mejor para las dos partes", dijo entonces. No existió año sabático en el apartado deportivo. En enero de 2024 el Antequera le reclutaba para su dirección general y desde entonces ha trabajado en el conjunto de El Torcal.

Álvaro Pérez se forjó como futbolista en la cantera del Atlético Zabal –que, como ahora, era filial de la Balona- y fue llamado a filas por el Sevilla Club de Fútbol, cuya cantera defendió junto al campeón de Europa y del Mundo, Carlos Marchena. Tras su regreso a La Línea y aún en edad juvenil fue reclutado durante la pretemporada por el entonces técnico del conjunto de Tercera división, Manolo Cruz, pero una inoportuna enfermedad le apartó de la pretemporada y se tuvo que conformar con haber disputado un amistoso.

Después de eso centró su actividad en los estudios, acabó Derecho y realizó su tesis doctoral en torno a la Relación Laboral Especial de los Deportistas Profesionales y realizó un Máster en Derecho Deportivo. Tiene dos décadas de actividad a sus espaldas, en los que ha sido autor de artículos doctrinales en la revista Aranzadi. Es miembro de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo.